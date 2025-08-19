Afrique Australe: Bazar de la SADC - Bilan mitigé pour les exposants

Le Bazar de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) est organisé pendant quatre jours au parc des expositions Enara Galleria du Lac Iarivo, dans le cadre du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette Communauté économique régionale.

Cela va servir de vitrine économique, culturelle et diplomatique pour Madagascar. En effet, 300 exposants répartis sur 200 stands y ont présenté leurs créations notamment dans le domaine de l'artisanat tout en mettant en valeur leur savoir-faire. Ils ont mis à l'honneur les spécificités de chaque région de la Grande île. On peut citer, entre autres, les produits phares faisant l'identité économique du pays pour ne citer que la vanille et les différentes épices, les articles d'habillement fabriqués par les entreprises franches, les broderies, les pierres précieuses et pierres fines taillées et les sculptures.

En outre, les produits fabriqués à partir des fibres végétales tels que les sacs en raphia ainsi que les articles en cuir ont également attiré les visiteurs, sans parler de la gastronomie y compris le chocolat naturel. A titre d'illustration, les sacs en raphia brodés avec du fil de coton et de sisal et bien d'autres matières végétales suivant un design de qualité, ont beaucoup impressionné les visiteurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. L'unité se vend seulement à 70 000 d'ariary. Les articles à base de peau de crocodile étaient également fascinants.

Les artisans ont su montrer leurs créativités. En effet, on y a trouvé un coffret à trésors et des sacoches, tous en peau de crocodile. Le premier coûte 6 millions d'ariary et le second 1 million d'ariary la pièce. Parmi les innovations présentées, certains artisans ont conçu des sacs à partir d'emballages de bonbons recyclés ou de plastiques tissés à la main. Les confiseries au chocolat parfumé au café, à la cannelle ou encore à la menthe poivrée ont, de leur côté, rencontré un franc succès auprès des visiteurs, en particulier les délégations de la SADC.

800 personnes

En dépit de tout cela, le bilan de la participation durant les quatre jours du Bazar de la SADC est mitigé pour bon nombre d'exposants notamment les artisans créateurs. Certains indiquent n'avoir vendu que de petits articles, tels que des portefeuilles ou des sacs pour dames, tandis que d'autres font état de ventes particulièrement faibles. Ils ont pourtant dû s'acquitter d'un droit de location de stand compris entre 200 000 et 300 000 ariary. Cependant, la venue d'une forte délégation des pays membres de la SADC en terre malgache aurait pu avoir des retombées économiques positives pour la nation.

Ils étaient au nombre de 800 personnes à avoir participé à ce 45e Sommet de la SADC. « La plupart des visiteurs se contentaient de parcourir rapidement les allées, ne s'arrêtant qu'à trois ou quatre stands. Selon un exposant, seul un représentant d'un pays membre de la SADC s'est arrêté sur leur stand, sans toutefois effectuer d'achat », a témoigné un exposant.

Privilégiés

D'autres se sont plaint qu'ils ne sont pas non plus logés à la même enseigne à chaque événement organisé pour la mise en valeur de la création et du savoir-faire des artisans malgaches. « Cinq à six artisans sont toujours privilégiés au niveau de leur emplacement et lors de la visite des autorités officielles aussi bien nationales qu'internationales. Les autres exposants ne servent que de vitrine. Tout récemment, on a fait visiter à la Première dame de la République Française et la Présidente de la Slovénie des entreprises spécialisées dans le domaine de l'artisanat qui sont dirigées par des étrangers alors que des artisans malgaches talentueux se démarquent également même sur le plan international par leur professionnalisme en matière de qualité et de design », déplorent-ils.

En revanche, la première épouse du roi Mswati III d'Eswatini accompagnée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat Viviane Dewa, a exprimé que de futurs partenariats seront envisagés pour les débouchés des produits artisanaux malgaches, lors de sa visite au Bazar de la SADC.