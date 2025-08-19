Madagascar: Education inclusive - Adoption du Code braille francophone universel dans le pays

19 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Une formation de formateurs a eu lieu récemment pour introduire le Code braille francophone universel (CBFU) à Madagascar. Elle a été organisée avec des experts de la Fondation LEGO Braille Bricks, une organisation spécialisée dans l'éducation des personnes malvoyantes. Cette formation a réuni des enseignants d'écoles spécialisées et des écoles publiques (EPP et CEG) de huit régions de l'île.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation inclusive à Madagascar. L'objectif principal est d'harmoniser le système braille utilisé dans le pays afin de faciliter l'apprentissage pour les élèves souffrant d'une déficience visuelle totale ou partielle. À l'issue de la formation, un accord a été scellé entre les trois ministères chargés de l'éducation et les autres acteurs du secteur éducatif : le code braille francophone universel sera désormais le standard officiel à Madagascar.

Transcriptions

L'adoption de ce code universel vise à améliorer la transmission des connaissances, garantissant ainsi que ces élèves puissent bénéficier d'une éducation de qualité égale à celle de leurs pairs. Cela leur permettra de passer les examens nationaux et de s'insérer plus facilement dans le monde professionnel. Le CBFU est une norme qui harmonise les règles de transcription du braille pour tous les pays et les régions francophones.

Il a été élaboré pour que le braille utilisé en France, au Québec, en Belgique, en Suisse et dans les pays africains francophones soit cohérent. L'objectif principal du CBFU est d'assurer une uniformisation des symboles et des règles de transcription pour que les documents écrits en braille soient lisibles et compréhensibles dans l'ensemble de la francophonie.

