Une thématique d'actualité devrait enflammer les débats à l'Université d'Antananarivo, au Grand Amphi de la Faculté EGS, le jeudi 21 août 2025. Organisée par la Douane de Madagascar et la Faculté d'Économie, Gestion et Sociologie (EGS) de l'Université d'Antananarivo, cette conférence-débat s'adresse aux enseignants, au personnel administratif et technique ainsi qu'aux étudiants. L'événement représente une occasion privilégiée de partage d'expériences autour des innovations mises en place par la Douane de Madagascar.

Cette institution est en effet reconnue, au niveau régional, comme un modèle d'innovation frugale, ayant su adapter des solutions d'Intelligence Artificielle (IA) malgré des ressources limitées. La conférence publique ambitionne ainsi d'inspirer l'administration publique quant à l'adoption de technologies compatibles avec les moyens disponibles.

Elle portera également sur la maîtrise locale des données, avec des sensibilisations aux enjeux de confidentialité, de contrôle souverain et de régulation selon les normes nationales. Le développement d'une meilleure culture de la donnée, son usage en tant qu'outil d'aide à la décision, la connaissance des dispositifs et technologies d'IA accessibles, l'amélioration des services publics essentiels ainsi qu'une ouverture vers des perspectives internationales figurent parmi les principaux sujets attendus de cette rencontre.