Madagascar: Rentrée scolaire - Un minimum de 300 000 ariary pour les fournitures et accessoires

Les vacances battent encore leur plein mais pour les ménages avec enfants en âge d'être scolarisés, les esprits sont déjà aux préparatifs de la rentrée pour l'année 2025-2026, soit dans deux semaines pour les uns, dans 20 jours pour les autres si l'on se réfère au calendrier scolaire officiel.

L'heure est, déjà, aux préparatifs de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves. Inscriptions et droits divers, fournitures, vêtements et chaussures, tabliers, la facture grimpe rapidement. Compter au minimum 300 000 ariary par enfant pour la rentrée, tous frais confondus, si l'enfant est scolarisé dans le privé. Dans les écoles publiques, les inscriptions sont gratuites et les listes des fournitures sont moins allongées par rapport à celles des écoles privées.

Fourchettes de prix. On ne note pas encore de hausse significative au niveau des prix des fournitures scolaires chez les détaillants du marché local. Le paquet de 10 cahiers de 100 pages est vendu autour de 14 000 ariary à 16 000 ariary, et le paquet de 5 cahiers de 200 pages, entre 12 000 ariary et 15 000 ariary. Environ 12 000 ariary pour le paquet de 20 unités de cahiers de 50 pages et entre 17 000 ariary et 25 000 ariary pour le paquet de 6 unités de cahiers de 200 pages grand format. Entre 500 ariary et 700 ariary l'unité pour les stylos, 2 500 ariary pour les sets mathématiques incluant équerre, règle graduée et rapporteur. Environ 5 000 ariary pour une boîte de 12 crayons de couleurs. Tous ces articles sont généralement d'entrée de gamme ou de gamme moyenne.

Habillements

En revanche, les accessoires tels les cartables, gourdes, ainsi que les effets vestimentaires connaissent une certaine hausse. L'achat de nouveaux habits et chaussures sont pourtant nécessaires pour les enfants en pleine croissance, ceux de l'année passée n'étant plus à la bonne taille ! Ainsi, les achats chez les marchands de friperies, aussi bien pour les habits que les chaussures, sont préférables pour certains parents d'élèves en raison de la qualité, de la robustesse et des prix des articles vendus en friperie, par rapport aux articles neufs importés d'Asie, parfois moins chers mais dont la qualité n'est souvent pas au rendez-vous.

En ligne. Afin d'éviter les courses des dernières semaines avant la rentrée, les propositions d'achat en ligne sont également en hausse actuellement. A Antananarivo, les marchands de fournitures scolaires d'Analakely et d'autres localités de la ville, ainsi que plusieurs magasins, proposent via leurs pages Facebook montrant les produits et leurs prix, des services d'achat à distance en invitant les clients à envoyer leurs listes de fournitures et effectuent, en retour, des devis. Aux clients par la suite de valider les commandes si les devis leur conviennent, et se faire livrer. La démarche a l'avantage d'être plus pratique et rapide, et évite les déplacements, mais la majorité des clients préfèrent encore les achats sur site afin de pouvoir apprécier de visu la qualité des produits.