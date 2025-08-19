Afrique: CHAN 2024 - Les Barea A' empochent 450 000 dollars

Les protégés de Rôrô Rakotondrabe savourent leur qualification pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, acquise samedi par une victoire 2-1 contre le Burkina Faso, assortie d'une prime de 450 000 dollars. Le prochain défi de l'équipe sera contre les Harambee Stars du Kenya le 22 août à 17h00 locale au Safaricom Stadium Kasarani.

Les Barea A' de Madagascar ont validé leur billet pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 ce samedi, après une victoire précieuse 2-1 face aux Étalons du Burkina Faso à Zanzibar. Cette qualification, obtenue lors de la dernière journée du groupe B dans un tournoi co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, propulse les protégés de Rôrô Rakotondrabe vers un nouveau défi. Ils affronteront les Harambee Stars du Kenya le 22 août à 17h00 heure locale au Safaricom Stadium Kasarani. Outre l'exploit sportif, cette performance financière rapporte gros.

La sélection malgache, emmenée par Tony Randriamanampisoa, est assurée de toucher une prime de 450 000 dollars, récompense allouée aux quarts de finalistes par la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette manne financière vient couronner une campagne où les Barea ont su rebondir après un début hésitant, démontrant leur résilience et leur détermination.

Lors de la phase de groupe, les Barea ont affiché une progression notable. Ils ont débuté par un match nul 0-0 face à la Mauritanie le 3 août, malgré une infériorité numérique après l'expulsion de Dax Andriamirado. Une défaite 1-2 contre la Tanzanie le 9 août a suivi, marquée par une résistance tardive avec un but de Gregas Razafimahatana.

Le tournant est survenu le 13 août avec une victoire 2-0 contre la Centrafrique, grâce à des buts de Toky Niaina et Lalaina Rafanomezantsoa, avant de sceller leur qualification samedi dernier avec le succès 2-1 face au Burkina Faso, porté par les réalisations de Fenohasina Razafimaro et Lalaina Rafanomezantsoa sur penalty. Ce parcours, ponctué de 7 points (2 victoires, 1 nul, 1 défaite), témoigne de leur résilience. Arrivés au Kenya ce lundi, ils peaufinent désormais leur préparation pour ce quart de finale prometteur, sous les regards impatients des supporters malgaches.