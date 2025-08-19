Afrique: Haltérophilie - Championnat d'Afrique jeune - Madagascar envoie cinq talents à Accra

19 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La capitale ghanéenne, Accra, accueille le Championnat d'Afrique jeune d'haltérophilie, un rendez-vous continental où Madagascar aligne cinq jeunes leveurs de fonte prometteurs, du 15 au 22 août. Cette délégation malgache, composée de trois filles et deux garçons, ambitionne de briller sur la scène africaine et de confirmer le potentiel de l'haltérophilie nationale. Chez les garçons, Herman Onjatiana, engagé dans la catégorie des 56 kg, et Miranto Fitiavana Randriamifidisoa, dans les 60 kg, porteront les couleurs de la Grande île.

Du côté des filles, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely et Tiavina Fabia Andriamitantsoa, toutes deux en lice dans la catégorie des 48 kg, ainsi que Soloniaina Chainah Andriamparany, dans les 63 kg, complètent l'équipe.

Trois de ces athlètes dont Mahay Tia, Chainah et Herman reviennent tout juste des 13es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), tenus aux Seychelles du 1er au 9 août. Lors de cette compétition, Chainah et Herman se sont particulièrement distingués, décrochant chacun trois médailles d'or, une performance qui témoigne de leur forme et de leur détermination à Accra.

