Tunisie: Circonscription de Degueche/Hamma Al-Jérid - Tamaghza - Législatives partielles hier pour choisir l'un des dix candidats en lice

Le vote pour l'élection du représentant de la circonscription Degueche - Hamma Al-Jérid - Tamaghza du gouvernorat de Tozeur à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a commencé hier vers 8h pour s'achever à 18h. Ces élections législatives partielles ont été décidées par l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) à la suite du décès de l'ancien député représentant la circonscription à l'ARP.

Le directeur de l'instance régionale des élections à Tozeur, Faouzi Foudhaili, a déclaré hier que les opérations de vote ont été lancées dans tous les bureaux, au nombre de 29, installés dans les 29 centres de vote. Le déroulement du vote a été jugé satisfaisant et sans incident.

Foudhaili a souligné que les centres de vote ont connu dans les premières heures et dès l'ouverture des bureaux l'affluence d'un bon nombre d'électeurs venus choisir un député parmi les dix candidats en lice, et ce, après une campagne électorale qui a duré du 4 au 15 août.

Il a ajouté que l'Instance régionale des élections avait mobilisé le personnel dont les agents de collecte et de tri, ainsi que la salle des opérations, qui a été installée au siège de l'instance régionale, et ce, avec le soutien des cadres de l'Isie, outre la présence d'un certain nombre d'observateurs de l'Isie qui avaient observé la campagne électorale et le jour de silence électoral.

Foudhaili a souligné que le nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription s'élève à 28.731, d'après la dernière mise à jour.

Selon le calendrier de l'Isie, les résultats préliminaires seront annoncés au plus tard mercredi 20 août, et les résultats définitifs au plus tard samedi 20 septembre, après les délais des recours. En cas de non-obtention par l'un des candidats de la majorité absolue, un second tour sera organisé dans les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs.