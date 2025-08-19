Tunisie: Une rumeur fiscale paralyse le marché immobilier chez les Tunisiens de l'étranger, assure Jalel Meziou

Les achats immobiliers des Tunisiens vivant à l'étranger ont chuté de 50 % au cours des mois de juillet et août 2025, selon un constat fait par le vice-président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers, Jalel Meziou. Ce recul intervient alors que les années précédentes, notamment dans la région de Sousse, les Tunisiens de l'étranger manifestaient un fort intérêt pour l'acquisition de biens immobiliers dans des zones touristiques proches du littoral.

Cette baisse spectaculaire est attribuée en grande partie à une rumeur diffusée en début d'année, affirmant que les Tunisiens résidant à l'étranger seraient désormais tenus de déposer des déclarations fiscales en Tunisie concernant leurs revenus perçus à l'étranger. Si cette information a été démentie officiellement par le ministère des Finances à travers un communiqué en mai dernier, elle a néanmoins suscité un climat de peur et d'incertitude au sein de la diaspora tunisienne, freinant ainsi leur engagement dans le secteur immobilier.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, Jalel Meziou insiste sur la nécessité de mettre ces indicateurs sur la table pour analyser en profondeur les causes de ce recul. Il appelle à un dialogue constructif réunissant tous les acteurs concernés afin d'élaborer des solutions efficaces pour restaurer la confiance des Tunisiens à l'étranger et encourager la reprise normale des acquisitions immobilières, notamment résidentielles.