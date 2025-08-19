Tunisie: Scandale bancaire à Hammamet - Une employée en prison, sa collègue interdite de voyager

Une employée d'une banque publique a été placée en détention provisoire tandis qu'une autre a fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de voyager, dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds au sein de deux agences situées à Hammamet et Mrezga.

Le parquet du tribunal de première instance de Grombalia a ouvert une enquête après réception d'une plainte du représentant légal de la banque, faisant état de soupçons d'appropriation illégale de fonds appartenant à certains clients. Les premières investigations, soutenues par un rapport de l'inspection générale de la banque, ont conduit à la garde à vue des deux employées, rapporte Mosaïque Fm.

Au cours de l'audition, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour plusieurs chefs d'accusation : falsification par un fonctionnaire public, usage et détention de documents falsifiés, abus de fonction, et gestion frauduleuse de fonds publics ou privés, conformément aux articles 172, 176, 177, 96, 99 et 297 du code pénal.

Le porte-parole des tribunaux de Grombalia, Modrek Nkhila, a indiqué que le montant initialement estimé des sommes détournées s'élève à 17 000 dinars. Cependant, les investigations sont toujours en cours afin de déterminer le montant exact, avec la possibilité d'une augmentation du montant concerné.

Le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt à l'encontre de l'une des employées, tandis que l'autre reste sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire, le temps que l'enquête se poursuive.