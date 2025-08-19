Tunisie: Zaghouan - 34 bus mobilisés pour la prochaine rentrée scolaire (SRTGN)

La Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN) a affecté 34 bus pour assurer le transport scolaire et universitaire dans le gouvernorat de Zaghouan tout au long de la prochaine année scolaire, a indiqué le chargé de communication auprès de la direction générale de la société, Moez Kefi.

Il a précisé, à l'Agence TAP, que la direction d'exploitation de la SRTGN a programmé 300 dessertes quotidiennes, en tenant compte du nombre d'élèves et d'étudiants de la région, estimé à 7 000 élèves et 1 000 étudiants, répartis sur 34 lignes couvrant l'ensemble des délégations du gouvernorat.

La société a déjà entamé, depuis quelque temps, les opérations d'entretien de son parc afin d'assurer le transport des élèves, étudiants et passagers en général dans de bonnes conditions.

Le parc devrait par ailleurs être renforcé au cours du dernier trimestre de l'année par 27 bus chinois d'occasion, qui seront affectés au transport scolaire et universitaire.

Le responsable a ajouté que la section de Zaghouan sera également renforcée, au cours de la même période, par une augmentation d'environ 20% de son effectif, grâce aux recrutements prévus dans les catégories de chauffeurs et d'ouvriers, afin de pallier le manque constaté et d'améliorer les services.

A ce titre, il a affirmé la pleine disponibilité de la société à assurer le transport scolaire et universitaire dans la région.