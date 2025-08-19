Tunisie: Ahmed Jaouadi passe à l'université de Floride Changement d'école - Risques et avantages

Auréolé de son titre de double champion du monde du 800 m et du 1.500 m nage libre, Ahmed Jaouadi a confirmé qu'il rejoindra l'Université de Floride pour poursuivre ses études et s'entraîner au plus haut niveau.

La Floride, là où évoluent les meilleurs nageurs et les prétendants les plus en vue au monde. Il a fait part de ce choix, lors de la conférence de presse, enthousiasmé à l'idée de vivre cette nouvelle expérience, qui lui permettra de se perfectionner et de se spécialiser davantage. Cette nouvelle esquisse pour la suite de sa carrière le fera-t-elle bénéficier de l'apport technique qui fera de lui un concurrent sérieux sur les podiums mondiaux et olympiques, non seulement sur les 800 m et 1.500 m nage libre, mais aussi sur le 400 m nage libre ?

Ahmed Jaouadi souhaite en effet titiller aussi le 200 m nage libre. Il possède des atouts au niveau de sa vitesse de pointe et il l'a prouvé lors du 1.500 mètres, lorsqu'il avait littéralement décramponné le reste de ses poursuivants en terminant à une vitesse qui en disait long sur ses capacités intrinsèques. Tel que nous l'avions déjà annoncé dans une précédente édition, il ne sera pas seul. Il sera rejoint par le champion du monde et olympique, Ayoub Hafnaoui, aussitôt sa suspension terminée.

Changement d'école

Il est quand même à remarquer que ce changement d'école n'est pas sans risque. L'Ecole française, avec Philippe Lucas à la manoeuvre, a bien réussi aux nageurs tunisiens qui ont enregistré des progrès et des résultats flatteurs. Une occasion de rendre hommage à cet homme qui a énormément aidé Ahmed Jaouadi, et qui aura sous sa coupe Jamila Boulakbache. Mais l'Ecole américaine diffère dans ses choix et priorités. Elle est plus technique, analytique et surtout fait des détails un moyen de grignoter les centièmes de seconde. Cela suffit parfois pour battre un record ou enlever une course.

Dans l'antre du loup

Reste une autre question : nos champions, prétendants aux podiums olympiques et mondiaux seront dans la même baignoire que leurs plus grands adversaires. Ils seront dans l'antre du loup. Comment les choses vont-elles se passer ? A ce niveau, on ne calcule pas mais on travaille plus durement pour être le meilleur. D'ailleurs, l'antagonisme, qui anime les Universités américaines entre elles, est un argument qui plaide en faveur de ce choix. Et de toutes les façons, nos champions ne sont pas naïfs et possèdent assez d'expérience pour surmonter le cas échéant ce genre d'obstacles. D'ici les Jeux de Los Angeles, bien de l'eau coulera sous les ponts.