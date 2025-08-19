Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - 'Les Avertis' préviennent sur le danger qui guette le pays

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire, son président appelle à désarmer les discours.

« Les Avertis, acteurs d'une élection apaisée et inclusive », c'est sous ce thème que le parti politique Les Avertis a organisé, samedi 16 août 2025, dans un réceptif hôtelier, à Bouaké, son assemblée générale extraordinaire, en présence de son président, Ibrahim Dao. Il était entouré des membres de son bureau, ainsi que des militants et militantes, ainsi que des partisans qui ont voulu être témoin de cette rencontre.

Alors que l'élection présidentielle approche à grand pas et que les partis politiques dites significatives sont à couteaux tirés du faite de divergence sur l'organisation pratique de celle-ci, Les Avertis veulent avertis sur le danger qui guette la Côte d'ivoire et les populations qui y vivent. Pour ainsi dire, à la tête d'un parti politique d'obédience de centre gauche, son président appelle tous les acteurs politiques à avoir des discours apaisants et non qui révoltent. « L'histoire récente de la Côte d'ivoire, nous rappelle que ce sont les discours de haines qui ont conduit notre pays à cette guerre qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines », s'est-il souvenu.

Pour Ibrahim Dao, son parti qui ne présentera pas de candidat à cette élection présidentielle 2025, non seulement du fait de sa jeunesse parce qu'il a été créé seulement en juillet 2024, mais surtout, son parti veut se mettre au-dessus de la mêlée pour s'engager dans la sensibilisation pour une élection présidentielle apaisée et inclusive. « Depuis des décennies, la Côte d'Ivoire ne fait que sombrer dans les violences électorales. », a-t-il déploré. Et d'ajouter. « Pour cette élection, nous nous sommes donnés pour mission de faire en sorte à ce qu'elle se déroule dans un climat de paix », a-t-il lancé.

D'ailleurs, dans les jours à venir, Les Avertis vont investir les villes, les villages et même les hameaux les plus reculés pour sensibiliser les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble.

Notons que le bureau exécutif est composé de 17 membres. C'est un parti qui prône les valeurs de liberté sociale et d'égalité.