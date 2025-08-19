Cote d'Ivoire: Diplomatie - La mission de KKB élargie à Sao Tomé-et-Principe

18 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

L'ancien ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, se voit ajouter une seconde corde à son arc. Déjà ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon depuis juin 2024, il représentera également le pays à Sao Tomé-et-Principe.

L'ex-ministre a été ainsi nommé au terme d'un décret « portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, avec résidence à Libreville par le Président de la République ». Cette dernière promotion remonte à juin dernier.

Kouadio Konan Bertin dit KKB avait, le 7 août dernier, effectué le déplacement à Bouaké et pris part aux festivités marquant l'an 65 de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Cette célébration, dans la capitale du Centre, s'est déroulée en présence du Chef de l'Etat Alassane Ouattara qui, justement, avait à ses côtés le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema.

La participation aux festivités ivoiriennes du Président gabonais à Bouaké a été perçue comme l'illustration de la tournure qualitative des relations d'amitié et de coopération actuelles entre les deux pays.

Cette visite en Côte d'Ivoire d'Oligui Nguema aura, en tout cas, contribué à consolider les liens entre Libreville et Abidjan.

