Afrique: AfroBasket Angola 2025 / Quarts de finale - Les Aigles du Mali sur la route des Éléphants

Invaincus depuis le début de la compétition, les Éléphants basketteurs s'attaquent ce mercredi aux quarts de finale face aux Aigles du Mali. Un choc ouest-africain très attendu à Luanda.

La Côte d'Ivoire poursuit son parcours sans fausse note dans cet AfroBasket 2025. Après trois succès convaincants face au Rwanda (78-70), au Cap-Vert (82-81) et à la RDC (75-63), les vice-champions d'Afrique défient désormais le Mali, qualifié de justesse en barrages contre la Guinée (70-67). Le duel est programmé ce mercredi 20 août à 15h, à Luanda.

Des Éléphants efficaces et disciplinés

Avec une moyenne de 78,3 points par match contre 71 pour les Maliens, les hommes de Miguel Hoyo figurent parmi les attaques les plus solides du tournoi. Leur force repose sur leur capacité à exploiter les erreurs adverses (20,3 points inscrits sur balles perdues, record de la compétition) et une domination constante dans la raquette (36 points de moyenne à l'intérieur).

Le pivot Matt Costello (2,08 m) cumule déjà 30 points et 24 rebonds, tandis que le jeune Assemian Moularé (37 points depuis le début du tournoi) confirme son talent et sa maturité. Le vétéran Solo Diabaté (38 ans), précis derrière l'arc avec 5 tirs réussis sur 9 tentés, apporte son expérience et évoluera presque à domicile, lui qui porte les couleurs de l'Atlético Petroleos de Luanda.

Un Mali accrocheur mais irrégulier

Les Aigles maliens atteignent les quarts avec un collectif solide mais parfois inconstant. Leur moyenne de rebonds (46,8 contre 39 pour la Côte d'Ivoire) témoigne de leur puissance physique, mais ils manquent souvent de régularité dans la finition. Leur principal atout reste le pivot Aliou Fadiala Diarra (2,08 m), élu MVP face à la Guinée avec 15 points, et déjà auteur de 28 rebonds et 35 points cumulés. Le Mali s'illustre aussi en contre-attaque (17,5 points en moyenne), une arme redoutable dont les Éléphants devront se méfier.

Un duel historique et équilibré

Dans l'historique des confrontations, le Mali garde un léger avantage (5 victoires contre 4 pour la Côte d'Ivoire). Cependant, les Éléphants ont remporté les trois derniers duels, dont un large succès 90-67 à l'AfroBasket 2021. Deuxième nation africaine et 31e mondiale, la Côte d'Ivoire part favorite, mais le Mali, fort de son secteur intérieur, nourrit l'ambition de créer la surprise.

La bataille de Luanda s'annonce intense : puissance intérieure malienne contre discipline et efficacité ivoiriennes. Prévenus, les vice-champions d'Afrique savent que pour poursuivre leur marche vers le titre, il leur faudra dompter les redoutables Aigles maliens.