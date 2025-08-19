Madagascar: Festikite - Une 4e édition auréolée

La 4ème édition du FestiKite a été clôturée en beauté le dimanche 18 août dernier avec le concert de l'artiste du moment Anatal à Ramena.

Tout s'est déroulé comme les organisateurs le souhaitaient. Le ciel était clément, le vent et les vagues étaient au rendez-vous. Par conséquent, les surfeurs ont pu faire des démonstrations impressionnantes. « Les voiles ont décoré le ciel de la baie de Sakalava », disait avec admiration le journaliste Ahmad Mze Faralahy.

Deux endroits emblématiques de la pointe du pays ont abrité les activités.

La phase finale des compétitions Kite Slalom à savoir U13 mixte, Femmes, Hommes U50 et Hommes plus de 50 ans, le Kite big Air et best impression, le Wingfoil Slalom mixte ainsi que Windsurf Slalom mixte se sont tenues à la Baie de Sakalava. Dans l'après-midi, les caravanes des festivaliers se sont rendus à Ramena pour assister à la course de pirogues à voile, la remise des trophées, suivi d'animations des DJ locaux.

Point final à la 4ème édition. Les initiateurs ambitionnent de réaliser un projet encore plus productif l'année prochaine. « La compétition s'achemine vers une envergure internationale. Nous allons beaucoup travailler et mener une stratégie efficace dans le but de fleurir l'événement. La prochaine édition sera passionnante car nous avons tiré des leçons à partir de ce que nous avons mis en place pendant les éditions antérieures », a remarqué Tsiory, un organisateur.

Iss Heridiny

En somme, voici les résultats des disciplines durant le festival kitesurf.

Kitesurf slalom -13 ans :

1- Ethan Quignon-Fleuret (Madagascar)

2-Marcel Zanakoto (Madagascar)

3-Grazia (Madagascar)

* Kitesurf slalom Femmes :

1- Anouschka Clotilde (Madagascar)

2-Hélène Hazard (France)

3-Anicette Voajoro (Madagascar)

* Windsurf :

1-Nicolas Granier (France)

2-Jean Pierre René (Madagascar)

3-Bruce Félix (Madagascar

* Wingfoil sénior :

1-Cedric Payo (Madagascar)

2-Tolera Romain (Madagascar)

3-Andy Boudias (France)

* Wingfoil +50 ans :

1-Didier Troalen (France)

2-Stéphane Cassam (Madagascar)

3-Gilles Gantelme (France)

* Kitesurf slalom -50 ans :

1-Angelo Frangint (MDG)

2-Origino Breeze MDG

3-Cristiano Velonasy MDG

* Kitesurf slalom +50 ans :

1-Junus Giri (Pays-Bas)

2-Benoît Bouedec (France)

3-Thierry Surdez (Suisse)

* Big Air et Best impression :

1-Cédric Payo MDG

2-Frederic Albert MDG

3-Angelo Frangint MDG

4-Bruce Félix MDG