Madagascar: Jerry Marcoss - Son « kawitry misy sauce » fait un malheur

Roi du kawitry incontesté, Jerry Marcoss est l'une des icônes de la musique tropicale malgache du moment. Actuellement en tournée, et après cinq dates de spectacles consommés, son agenda est aussi chargé pour les 10 jours à venir. Dès demain, lui et son équipe se retrouveront à Sandrandahy pour enchaîner ensuite au Kianjandrakefina, à Imady Ambositra, à Andramasina et à Miandrizato Fandriana. Ses inconditionnels en terre betsileo seront plus que gâtés durant cette tournée de « kawitry misy sauce » qui est actuellement à son épicentre. Ces dates constituent la seconde partie du tour dans la Grande île. Ses récents spectacles ont par ailleurs rassemblé du beau monde.

En soirée, les spectateurs suivaient le rythme effréné et se laissaient happer par l'ambiance mafana avec Jerry Marcoss. Les « patsipatsa », les petits pas à la Michael Jackson, mais aussi les chorégraphies à donner le tournis, l'assistance n'hésitait pas à se laisser transporter dans l'univers magique des chansons des tropiques. S'il a longtemps été une machine à tubes en matière de chanson d'animation, rien n'a changé. L'euphorie des internautes sur sa dernière production le prouve. En effet, « Ho Tafita », sortie il y a un mois, fait l'objet d'un challenge sur les réseaux et semble bien parti. Par ailleurs, le nouveau morceau fait partie de son répertoire sur cette tournée.

Pour rappel, Jerry Marcoss doit sa célébrité au fait d'avoir popularisé à l'échelle internationale le kawitry, ce genre musical de la côté nord-est populaire chez les betsimisaraka. Bien connu pour sa musique entraînante, il est sur le devant de la scène depuis 2021. Cette année encore, il prouve la teneur de sa popularité.