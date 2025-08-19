Madagascar: Décès du maire de Talatavolonondry - Ouverture d'enquête sur base de réquisition téléphonique

L'enquête a été aussitôt ouverte après la mort suspecte du maire de Talata Volonondry. Outre l'autopsie, réalisée sur réquisition des enquêteurs mixtes (brigade des recherches criminelles de la gendarmerie et brigade criminelle de la police) le jour même du décès, le téléphone de l'élu a été minutieusement examiné. Les enquêteurs cherchent à identifier les appels passés ainsi que les photos récemment enregistrées sur son appareil. Selon des sources proches du dossier, les auditions devraient débuter sous peu.

Son épouse a publiquement exprimé ses doutes, affirmant qu'il ne pouvait s'agir d'une mort naturelle. Elle a rappelé avoir passé la journée avec son mari, lequel n'avait présenté aucun signe de malaise ni de maladie. Ce n'est qu'à son retour d'une soirée - à laquelle il s'était rendu seul et dont le lieu et les participants restent encore inconnus - qu'il a commencé à vomir sans répit, tout en transpirant abondamment. Son état s'est rapidement dégradé, au point de ne plus pouvoir tenir debout.

Transporté d'abord dans un établissement de santé local, il a ensuite été évacué d'urgence vers l'HJRA. Il y est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Les circonstances laissent penser à une intoxication violente et brutale, d'autant que la victime n'était pas connue pour consommer de boissons alcoolisées. Des photos retrouvées sur son téléphone montreraient au moins deux verres et des couverts, alimentant rumeurs et spéculations.

Cette disparition tragique suscite d'autant plus d'émotion que le maire, considéré comme l'un des espoirs politiques de sa génération, était parmi les plus jeunes élus de son parti, victorieux lors des dernières élections locales. Bien qu'un litige post-électoral ait suivi son élection, celui-ci n'avait pas abouti à sa destitution.

Le maire laisse derrière lui une épouse et trois enfants. Ses obsèques sont prévues pour mercredi. Sa famille politique a déjà annoncé qu'elle exigeait toute la vérité sur cette affaire. À Madagascar, au moins cinq maires nouvellement élus sont décédés dans des circonstances inexpliquées depuis le début de l'année.