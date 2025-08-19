Algérie: Sonelgaz - L'utilisation des nouvelles technologies a permis de faire face à la forte demande d'électricité

CONSTANTINE — La Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a pu faire face à la forte demande d'électricité et aux pannes qui en résultent durant la période estivale 2025, grâce à une stratégie proactive axées sur des investissements conséquents en matière d'équipements et de modernisation des outils d'intervention via les technologie de pointe, a indiqué lundi à Constantine le porte-parole du Groupe, Khalil Hodna.

Au cours d'une conférence de presse animée à la direction de distribution de Sonelgaz de Bab El Kantara (Constantine), le prorte-parole a affirmé que la rapidité de l'intervention rendue possible grâce à l'intégration des

technologies de pointes permettant la détection des pannes, a permis une réactivité accrue sur le terrain pour une continuité du service public même en période de forte demande.

Le poste de commande centralisé (PCC) de la Sonelgaz a largement contribué à l'amélioration des paramètres de performance, a souligné le même responsable qui a mis en avant l'importance des investissements colossaux réalisés par cette Société en matière d'infrastructures, de production, de transport et réseaux de distributions, entre autres.

La consommation nationale de l'énergie électrique avait enregistré durant cet été 8 pics, a-t-il rappelé, précisant que la situation avait été maîtrisée avec "succès".

Citant l'exemple des compteurs électroniques et intelligents fabriqués en Algérie et les détecteurs du monoxyde de carbone, le même responsable a fait état d'un taux d'intégration dépassant parfois les 90% en matière dematériel utilisé dans le domaine d'électricité et de gaz.

Il a fait part également des performances réalisées par la Sonelgaz en matière d'expertise et de formation via les 5 écoles relevant de cette Société nationale qui sont spécialisées, notamment dans les domaines de gaz et d'électricité, de gestion, ingénierie, et production des énergies renouvelables en plus des laboratoires de qualification.

Il a rappelé également le lancement par la Sonelgaz des campagnes nationales sur la rationalisation de la consommation de l'électricité et du gaz, précisant dans ce cadre qu'environ 90% de la production d'électricité se fait par le gaz d'où l'importance a-t-il ajouté de préserver et d'économiser la consommation du gaz, notamment.

De son côté, le directeur de la société de distribution de Constantine M. Larbi Boukhatam rappelant que sa direction couvre 4 dairas de la wilaya de Constantine à savoir Ibn Ziad, Hamma Bouziane, Zighoud Youcef et Constantine enregistre un taux de pénétration d'énergie électrique de l'ordre de 100% avec un taux de raccordement de plus de 99,5%, alors que le raccordement en gaz a été réalisés à travers toute la wilaya, sauf, a-t-il ajouté quelque zones reculées qui sont alimentées à partir des stations de gaz propane.