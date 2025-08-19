Algérie: Energies renouvelables - M. Arkab reçoit l'inventeur de la valise solaire

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a reçu, lundi au siège du ministère, le chercheur algérien Abderrahmane Abene, inventeur de la valise solaire, un équipement compact et transportable qui permet de produire de l'énergie propre, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, tenue en présence de la secrétaire d'Etat chargée des Mines, Mme Karima Tafer, M. Abene a présenté un exposé détaillé sur son invention, qui consiste en une valise intelligente équipée de micro-panneaux solaires permettant de recharger différents appareils électroniques et de fournir de l'énergie dans des zones sans électricité.

Saluant cette invention, M. Arkab a souligné que son département, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, attache une importance particulière à l'encouragement des compétences nationales et à l'accompagnement des chercheurs innovants afin de les aider à transformer leurs idées en projets concrets à même de renforcer la sécurité énergétique nationale et de contribuer à la diversification des sources d'énergie.

L'innovation dans le domaine des énergies propres s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de développement des capacités de production d'électricité à partir de sources renouvelables, a précisé le ministre d'Etat.

Selon lui, ces projets qui reflètent la créativité des jeunes algériens ont vocation à appuyer le processus de transition énergique durable.

Au terme de la réunion, M. Arkab a réaffirmé l'engagement du secteur à accompagner les compétences nationales et à les mettre en relation avec les établissements et organismes spécialisés pouvant les aider à concrétiser leurs inventions au service des citoyens et du développement national.