Afrique: Para-Powerlifting / Coupe du monde - L'Algérie remporte six médailles, dont deux en or, à Santiago du Chili

ALGER — La sélection nationale algérienne de para-powerlifting, composée de quatre athlètes, dont une femme, a décroché un total de six médailles (deux en or, trois en argent et une en bronze), lors de la Coupe du monde de la discipline, organisée à Santiago, au Chili, avec la participation approximative de 100 athlètes issus de 16 nations.

Le chef de file du para-powerlifting algérien, Hocine Bettir, a remporté la médaille d'or dans la catégorie des -65 kg, en réalisant la meilleure charge de la catégorie dès son premier essai (193 kg). Toutefois, il a terminé à la 4e place au classement total des trois essais réglementaires, avec un cumul de 378 kg, après avoir échoué à soulever 200 kg lors de sa troisième tentative.

La médaille d'argent de la meilleure charge est revenue au Chilien Jorge Carino (185 kg), qui s'est cependant adjugé la médaille d'or du total des trois essais (540 kg). Le Brésilien Bruno Carra a quant à lui remporté l'argent au total (476 kg) et le bronze de la meilleure charge (161 kg).

La deuxième médaille d'or algérienne a été obtenue par le junior Chems Eddine Boudra, dans la catégorie des -49 kg, grâce à un total de 240 kg sur l'ensemble de ses essais. Il a également décroché une médaille d'argent pour son meilleur essai à 85 kg. Chez les seniors, ces performances lui ont valu la 5e place au classement total et la 6e pour le meilleur essai.

La médaille d'or du meilleur essai de la catégorie a été remportée par le Panaméen Carlos Serracin (90 kg), qui a aussi obtenu l'argent au total des essais (175 kg).

De son côté, le junior Radhouane Sedjerari (-65 kg) a gagné deux médailles d'argent : l'une pour le meilleur essai (75 kg), l'autre pour le total (210 kg). Ces résultats l'ont classé 8e chez les seniors. Le titre de cette catégorie a été remporté par le Chilien Matias Pezo, avec 127 kg pour le meilleur essai et 370 kg au total.

La jeune Sabrina Moussaoui (-45 kg) a décroché une médaille de bronze au total (145 kg), tandis qu'elle a terminé à la 4e place du meilleur essai, avec une tentative réussie à 75 kg. Dans cette même catégorie, la Brésilienne Brenda De Souza s'est emparée des deux médailles d'or (95 kg au meilleur essai et 188 kg au total). Les deux médailles d'argent sont revenues à la Vénézuélienne Dilmary Perez (85 kg et 162 kg), tandis que le Bronze du meilleur essai a été attribué à la Cubaine Amalia Jimenez (83 kg).

La saison 2025-2028 de para-powerlifting comprend plusieurs étapes de Coupe du monde, offrant des opportunités de compétition aux athlètes de tous les continents. Ces événements attribuent également des points de

classement essentiels pour les qualifications aux Jeux paralympiques de Los Angeles 2028.

La Coupe du monde de Santiago 2025, troisième étape de la saison, a constitué le dernier test avant les Championnats du monde du Caire, prévus en octobre prochain.