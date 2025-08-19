Afrique: CHAN 2024 - La sélection algérienne achève sa préparation avant le Niger

18 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

NAIROBI — La sélection algérienne des joueurs locaux (A') a achevé, dimanche , sa préparation en prévision de son match face au Niger, prévu lundi au Nyayo national stadium de Nairobi (18h00), comptant pour la 5e et dernière journée (Gr.C) du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2024 (reporté à 2025).

La dernière séance d'entraînement s'est déroulée en début de soirée au Police Sacco Stadium, dans une atmosphère fraîche. Le sélectionneur national, Madjid Bougherra, a disposé de l'ensemble de son effectif et a mis à profit cette ultime mise au point pour affiner les réglages tactiques, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Un nul suffira aux Verts pour valider leur billet pour les quarts de finale, indépendamment de l'issue de l'autre rencontre du groupe C, entre l'Ouganda et l'Afrique du Sud. La rencontre Algérie-Niger sera dirigée par l'arbitre tanzanien Ahmed Ally Arajiga, assisté de la Zambienne Diana Chikotesha et du Gambien Abdulaziz Bollel Jawo, alors que le quatrième arbitre est l'Erythréen Teklu Mogos Tsegay.

L'autre match du groupe C, opposera l'Afrique du Sud à l'Ouganda, au Mandela national stadium à Kampala (18h00), alors que la Guinée est exempte de cette ultime journée de la phase de groupes.

Au terme de la 4e journée, l'Ouganda occupe le poste de leader avec 6 points, avec une longueur d'avance sur l'Algérie et l'Afrique du Sud, seconds avec 5 points chacun. La Guinée (4 points) et le Niger (1 point) sont éliminés.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, programmés les 22 et 23 août.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.