Afrique Australe: Ramaphosa à Rajoelina - 'La SADC est entre de bonnes mains'

19 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Le président sud-africain a salué le leadership de son homologue malgache. Il a également souligné l'hospitalité de Madagascar, louant l'organisation « exemplaire » du Sommet de la SADC.

Élogieux. Tel est le ton employé par Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, à l'égard d'Andry Rajoelina, président de la République, lors de son intervention en tant que futur président de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour le mandat 2025-2026.

Comme lors de chaque Sommet de la SADC, les États membres ont désigné le prochain président de l'organisation au cours d'une réunion à huis clos, avant la signature des instruments actant les décisions prises. Lors de la cérémonie de clôture du rendez-vous d'Antananarivo, le président sud-africain a prononcé un discours en tant que futur chef de file de l'organisation régionale. Il a saisi l'occasion pour « saluer le leadership » de son homologue malgache.

« En vous regardant oeuvrer, nous avons pu constater que vous possédez les qualités essentielles d'un grand dirigeant. Nous savons que la SADC est entre de bonnes mains. Nous avons la certitude que, sous votre direction, la SADC continuera de progresser vers l'intégration régionale, la résilience économique et le développement durable », a affirmé le président Ramaphosa.

Hospitalité sincère

S'adressant à Andry Rajoelina, le président sud-africain a ajouté : « Votre accession à ce rôle prestigieux, lors de ce 45e Sommet de la SADC ici à Madagascar, marque véritablement une étape historique pour votre pays et reflète la confiance que vos pairs, chefs d'État, accordent à votre leadership. » Et de poursuivre : « Votre vision pour accélérer l'industrialisation, transformer l'agriculture et promouvoir une transition énergétique inclusive résonne profondément avec les aspirations de notre région. »

Cyril Ramaphosa a également indiqué avoir été « attentif » au discours d'acceptation du président malgache, qu'il a jugé porteur « d'une vision audacieuse et d'une ambition régionale affirmée ». Il s'est dit « impressionné » par la conduite des débats à huis clos par le locataire d'Iavoloha. « Vous nous avez impressionnés par votre capacité à mener les débats et à orienter nos échanges vers le consensus, y compris sur des questions difficiles où nos avis divergeaient. Vous avez su nous rassembler et nous vous en remercions sincèrement », a-t-il ajouté.

Le président sud-africain a également exprimé sa gratitude envers la population et l'État malgaches pour l'accueil réservé aux délégations et l'organisation du sommet. Il a dit avoir été particulièrement sensible à « l'hospitalité sincère » des Malgaches.

« Nous avons été touchés par les sourires et la chaleur du peuple malgache, que nous avons croisé le long des routes. Votre accueil a contribué à faire de ce sommet un véritable succès », a-t-il déclaré en réitérant ses remerciements.

Cyril Ramaphosa a conclu son intervention en qualifiant sa première visite à Madagascar de « mémorable» et en assurant qu'il reviendrait dans la Grande Île.

