Algérie: Zighoud Youcef, figure charismatique qui a déclenché l'Offensive du Nord-Constantinois

CONSTANTINE — Des chercheurs en histoire s'accordent à dire que la figure charismatique, le chef de la wilaya II historique, le martyr héros Zighoud Youcef (1931- 1956) est à l'origine de l'Offensive du Nord-Constantinois, un certain 20 août 1955, et a réussi brillamment à former une force composée d'unités de l'Armée de libération nationale (ALN) et de fedayine qui avait ébranlé la présence française en Algérie et contribué à inscrire la cause algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unis.

Selon le professeur Abdallah Boukhelkhal (auteur de plusieurs recherches sur ce martyr et ancien directeur de l'université des sciences islamiques Emir- Abdelkader de Constantine), "Zighoud Youcef s'est distingué par des qualités de leadership et une forte personnalité qui l'ont qualifié à la mobilisation, la lutte et le resserrement du rang national pour lutter contre le colonialisme français".

C'est pourquoi, après la mort au combat de son modèle, le martyr Didouche Mourad (1927- janvier 1955), quelque mois avant l'Offensive du Nord-Constantinois, Zighoud a réussi à raffermir les liens entre l'Armée et le peuple, oeuvrant à sensibiliser et à motiver les habitants des villages et des hameaux du nord de Constantine pour riposter militairement au colonisateur.

Il avait appris à connaître les particularités de chaque région, ses routes, ses chemins et ses montagnes, ainsi que le mode de vie des habitants, a souligné le chercheur avant d'affirmer qu' à travers cette expérience, Zighoud s'est forgé une excellente réputation auprès des gens.

Pour sa part, le Dr Ahcène Tlilani (professeur chercheur à l'université de Skikda) a rappelé que le martyr Zighoud Youcef avait commencé à militer au sein du parti du peuple algérien (PPA), avant de rallier le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) sous la bannière duquel il avait mené les manifestations du 8 mai 1945 dans son village.

Pour le Dr Tlilani, ce parcours de Zighoud l'avait rendu très populaire et lui avait permis d'exercer une forte influence sur ses concitoyens.

Zighoud, selon M. Tlilani, avait réussi, pour la première fois depuis le déclenchement de la Révolution, à mener une bataille à laquelle participèrent, côte à côte, des combattants de l'ALN et des Fedayine issus de différentes couches de la société.

Une population qui n'avait de cesse de louer "les qualités d'excellent stratège de Zighoud Youcef, de commandant discipliné, sage, équilibré et discret",a-t-il soutenu affirmant que ces qualités ont fait que " tout le monde le respectait et exécutait ses ordres à la lettre".

Le Moudjahid Moussa Boukhmis, qui servait sous les ordres de ce héros national, avait révélé, dans de précédents témoignages, que l'objectif numéro 1 de Zighoud Youcef, tout au long de sa vie, était de "former une génération solide comme de l'acier, dont les fils adhèrent aux enseignements de l'Islam et consentent tous les sacrifices pour leur patrie".

Le même moudjahid a déclaré avoir rejoint la lutte armée à l'âge de 18 ans, aux côtés de concitoyens civils qui avaient afflué en grand nombre après avoir entendu l'appel de Zighoud Youcef. Moussa Boukhmis avait ajouté, dans son témoignage, que "l'éloquence de Zighoud, sa force de persuasion et sa vaste culture religieuse ont toujours incité les combattants à se sacrifier, sans hésitation, pour libérer leur pays".

Un idéal qui deviendra réalité grâce au martyr-héros Zighoud Youcef et aux millions d'autres Chouhada tombés au champ d'honneur.