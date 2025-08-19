Algérie: Conférence sur 'la dimension unitaire dans le Congrès de la Soummam', mercredi à Bejaia

ALGER — Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) organise, mercredi à Bejaia, une conférence historique intitulée "la dimension unitaire dans le Congrès de la Soummam", à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid commémorant le double anniversaire des Offensives du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956), indique lundi un communiqué du HCA.

Organisé en coordination avec la wilaya de Bejaia, cette conférence qui sera animée par le coordinateur du comité national pour la mémoire et l'histoire, Dr. Mohamed Lahcene Zeghidi, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de jumelage entre la commune de Timimoune et celle d'Akbou et constituera "une occasion solennelle pour rappeler les valeurs nationales que le Congrès de la Soummam a consacrées, en tant qu'étape décisive de la Révolution du 1er Novembre 1954, ayant renforcé le principe de l'unité nationale et de la légitimité institutionnelle", précise la même source.

Au-delà de l'hommage historique, cet événement revêt également "une portée politique actuelle en rappelant que l'héritage du Congrès de la Soummam demeure un repère dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle, fondée sur les valeurs de démocratie, de pluralité et de renforcement de l'unité nationale", note la même source.

A l'issue de cette conférence, les participants se déplaceront au village d'Ifri (commune d'Ouzellaguen) qui avait abrité le Congrès de la Soummam, où une halte symbolique aura lieu afin de "réaffirmer l'attachement à la mémoire nationale et la nécessité de sa préservation", ajoute le communiqué du HCA.