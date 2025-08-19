Algérie: Blida - Commémoration du 69e anniversaire de la mort en martyr du héros emblématique Mokhtar Kritli

18 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BLIDA — Les autorités locales de la wilaya de Blida, accompagnées de la famille révolutionnaire, ont commémoré, lundi, le 69e anniversaire de la mort au champ d'honneur du héros emblématique Mokhtar Kritli, l'un des principaux initiateurs de la glorieuse Guerre de libération dans la région de la Mitidja.

La wilaya de Blida a rendu hommage à ce héros, tombé au champ d'honneur le 18 août 1956, dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale. La cérémonie commémorative a débuté par un recueillement devant le mémorial dédié au Chahid Mokhtar Kritli, dans la commune de Guerrouaou où un exposé a été présenté sur le parcours révolutionnaire du Chahid Kritli, plus connu sous le nom de "Si Ben Youcef".

Il fut l'une des figures principales qui ont contribué à la préparation du déclenchement de la Guerre de libération nationale dans la région de la Mitidja. Le Chahid Mokhtar Kritli était notamment chargé de coordonner les actions entre les moudjahidine et les fedayin et de mobiliser les jeunes, ainsi que de collecter et de distribuer les armes et les explosifs.

Il a mené un travail colossal dans la 4e région qui était placée sous le commandement de Rabah Bitat, avant son arrestation en 1955 par les forces coloniales. Mokhtar Kritli est tombé au champ d'honneur le 18 août 1956 lors d'une embuscade des forces coloniales dans la région de Hammam Melouane (à l'Est de Blida), alors qu'il se rendait à Bejaïa pour participer au congrès de la Soummam.

