Burkina Faso: Pays-Bas - Fin de mission de l'ambassadeur Esther Loeffen

19 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/

Le Premier ministre, Son Excellence Monsieur Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 18 août 2025, Son Excellence Madame Esther Loeffen, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas. En fin de mission, après quatre années passées à Ouagadougou, la diplomate est venue faire ses adieux au chef du gouvernement.

Au cours des échanges, Mme Loeffen a salué le dynamisme de la coopération bilatérale, qui a permis d'importantes avancées dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie et de la santé. Elle a cité notamment le financement de centrales solaires, la construction d'hôpitaux de district, la promotion de l'accès à l'eau potable et le soutien à des projets de développement local, autant d'actions qui, selon elle, ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations.

« Je quitte ce beau pays avec une certaine tristesse, mais aussi avec la fierté du chemin parcouru ensemble et l'espoir que mon successeur bénéficiera de la même confiance des autorités burkinabè », a-t-elle déclaré. La diplomate a exprimé le souhait que les projets engagés soient poursuivis et consolidés, afin de garantir leur impact durable.

Mme Loeffen a également tenu à rendre hommage à l'accueil chaleureux reçu durant sa mission : « J'ai eu la chance de voyager et de découvrir la richesse humaine du Burkina Faso, bien au-delà de Ouagadougou. Je garderai en mémoire ces moments de fraternité et de collaboration sincère ».

Cette audience, qui marque la fin de sa mission, a permis de réaffirmer la solidité des liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume des Pays-Bas, tout en ouvrant la voie à un partenariat renforcé, au service du développement et du bien-être des populations.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.