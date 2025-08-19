Libye: L'ESS recrute le milieu de terrain libyen Nourredine Gleyeb

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Étoile du Sahel a annoncé le recrutement du milieu de terrain libyen Nour El Din El Gleyb. Il a rejoint le club tunisien après la fin de son contrat avec Al-Ahli Tripoli.

Le transfert, qui était attendu, a été retardé jusqu'à la fin de la phase de championnat libyen, qui s'est achevée le 12 août avec la victoire d'Al-Ahli Tripoli.

Il est à noter que l'Étoile du Sahel a connu un début difficile dans le championnat de Ligue 1, s'inclinant lors des deux premières journées face à Jeunesse Omrane (1-3 à Zouitina) et le Club Africain (0-1 à Sousse).

