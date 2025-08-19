Tunisie: Rentrée scolaire 2025 - 19 nouveaux établissements éducatifs ouvriront leurs portes

Le ministère de l'Éducation a lancé la mise en oeuvre de nombreux projets d'infrastructure pour les établissements scolaires à travers le pays, pour un coût total estimé à 160 millions de dinars, a déclaré le directeur général du Centre international pour l'innovation pédagogique, Zakaria Dassi.

Lors d'une intervention téléphonique aujourd'hui, mardi 19 août 2025, sur les ondes de la Radio nationale, Zakaria Dassi a expliqué que ces projets comprennent des travaux d'agrandissement, la construction de nouvelles salles, des travaux de maintenance et de rénovation, ainsi que de nouvelles constructions pour des écoles primaires, des collèges et des lycées.

Les projets se répartissent comme suit :

40 nouveaux établissements scolaires, dont 19 seront prêts pour la rentrée le 14 septembre.

300 projets d'agrandissement et de construction de nouvelles salles et 282 projets de maintenance et de rénovation pour les établissements existants.

Zakaria Dassi a affirmé que ces projets ont été décidés après une évaluation complète des établissements scolaires, basée sur des études scientifiques et une vision prospective.

Il a également précisé que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire 2025/2026, sous le thème d'une « école publique attractive ». Pour cela, un système numérique a été mis en place pour hiérarchiser les projets de rénovation d'infrastructure, qui incluent la création de nouvelles écoles, la modernisation des bâtiments, l'équipement des salles, l'aménagement des bureaux, l'amélioration des espaces, et la généralisation des laboratoires mobiles dans les collèges et les lycées.

Enfin, Dassi a mentionné que le ministère a acquis de nouveaux équipements et a commencé à les distribuer aux écoles. Il a souligné que les citoyens peuvent consulter et interagir avec ces projets via le site web ou la page officielle du ministère de l'Éducation, dans le but d'ouvrir l'institution éducative à son environnement.