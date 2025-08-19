Tunisie: La Cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri participe à la TICAD 9 au Japon

La Première ministre Sarra Zaâfrani Zenzeri est arrivée aujourd'hui, mardi 19 août 2025, à l'aéroport Haneda de Tokyo, au Japon, pour participer au neuvième Sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui se tiendra du 20 au 22 août 2025 à Yokohama.

Elle a été accueillie à l'aéroport par l'ambassadeur de Tunisie au Japon et plusieurs membres de la mission diplomatique.

Il est à noter que la Tunisie est le deuxième pays africain (après le Kenya en 2016) à avoir accueilli la TICAD. Cette décision a été prise lors de la 33e session ordinaire de l'Union africaine des chefs d'État et de gouvernement, qui a eu lieu les 9 et 10 février 2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L'année prochaine, la Tunisie et le Japon célébreront le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

De plus, les deux pays célèbrent cette année 50 ans de coopération fructueuse avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) sous le thème « Un demi-siècle de partenariat et d'amitié entre le Japon et la Tunisie ».