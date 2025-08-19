Afrique: Natation-Championnats du Monde Juniors - Cinq nageurs en Roumanie

Les Championnats du Monde de Natation Juniors 2025 auront lieu à Otopeni, en Roumanie, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 août. La compétition se déroulera sur six jours et sera organisée au complexe aquatique d'Otopeni, une ville située près de Bucarest, et en plein essor dans le domaine sportif, notamment grâce à ses infrastructures modernes.

La natation tunisienne y sera représentée. La Fédération Internationale de Natation a annoncé la liste des participants tunisiens à ces Championnats du Monde de Natation des Jeunes.

Mohamed Yassin Mzoughi : Il participera aux 100 m et 200 m papillon, ainsi qu'au 400 m quatre nages. Youssef Douma : il prendra part aux 400 m, 800 m et 1 500 m nage libre.

Salima Hamid : elle sera de la partie dans quatre courses : le 100 m et le 200 m dos, ainsi qu'aux 200 m et 400 m quatre nages.

Kenza Laajimi : elle participera aux 50 m, 100 m et 200 m brasse.

Cheima Marzouk : elle disputera les 200 m et 400 m quatre nages. Nous noterons l'absence de Rami Rahmouni qui, a-t-on dit, est blessé à la cheville. Voici le programme détaillé (les heures sont données en heure tunisienne)

Aujourd'hui

8h00

Séries des épreuves : 400 m nage libre (hommes et femmes), 4x100 m nage libre (relais hommes et femmes).

16h00

Finales des épreuves : 400 m nage libre (hommes et femmes), 4x100 m nage libre (relais hommes et femmes).

Mercredi 20 août

8h00

Séries des épreuves : 100 m papillon (femmes), 200 m 4 nages (femmes), 100 m brasse (hommes), 50 m papillon (hommes).

16h00

Finales et demi-finales des épreuves : 100 m papillon (femmes), 200 m 4 nages (femmes), 100 m brasse (hommes), 50 m papillon (hommes), 100 m dos (femmes).

Jeudi 21 août

8h00

Séries des épreuves : 1.500 m nage libre (femmes), 100 m dos (femmes), 100 m brasse (femmes), 200 m nage libre (hommes), 100 m dos (hommes).

16h00

Finales et demi-finales des épreuves : 1.500 m nage libre (femmes), 100 m dos (femmes), 100 m brasse (femmes), 200 m nage libre (hommes), 100 m dos (hommes).

Vendredi 22 août

8h00

Séries des épreuves : 200 m nage libre (femmes), 800 m nage libre (hommes), 50 m brasse (hommes), 200 m papillon (hommes), relais 4x100 m 4 nages (mixte).

16h00

Finales et demi-finales des épreuves : 200 m nage libre (femmes), 800 m nage libre (hommes), 50 m brasse (hommes), 200 m papillon (hommes), relais 4x100 m 4 nages (mixte).

Samedi 23 août

8h00

Séries des épreuves : 50 m dos (hommes), 200 m papillon (femmes), relais 4x200 m nage libre (femmes), 100 m nage libre (hommes), 200 m 4 nages (hommes).

16h00

Finales et demi-finales des épreuves : 50 m dos (hommes), 200 m papillon (femmes), relais 4x200 m nage libre (femmes), 100 m nage libre (hommes), 200 m 4 nages (hommes).

Dimanche 24 août

8h00

Séries des épreuves : 50 m nage libre (femmes), 50 m brasse (femmes), 400 m 4 nages (femmes), relais 4x100 m 4 nages (femmes), 1500 m nage libre (hommes), 50 m dos (hommes), 400 m 4 nages (hommes), relais 4x100 m 4 nages (hommes).