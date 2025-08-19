Tunisie: Japon - Vers un forum économique d'envergure en 2026 !

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a déclaré aujourd'hui, mardi, à l'agence de presse Tunis-Afrique (TAP), qu'elle avait proposé lors de sa rencontre avec le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Akihiko Tanaka, dans la ville japonaise de Yokohama, d'organiser un forum économique tuniso-japonais l'année prochaine, soit en Tunisie soit au Japon. Cette initiative vise à renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays.

Elle a ajouté que ce forum représente une opportunité pour explorer de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines et pour renforcer la collaboration en s'appuyant sur les technologies émergentes, conformément aux exigences du développement pour la période 2026-2030, et en adéquation avec les choix et priorités de la Tunisie.

À cette occasion, elle a passé en revue plusieurs programmes financés par la partie japonaise, soulignant que l'évaluation des projets en cours était en cours, de même que l'examen et la résolution des problèmes éventuels, qu'ils soient fiscaux ou procéduraux. La Tunisie a également présenté une liste d'autres projets.

Concernant l'enseignement supérieur et professionnel, Znadri a indiqué qu'un accord avait été trouvé pour soutenir la formation professionnelle et pour augmenter le nombre de bourses universitaires offertes par la partie japonaise, d'autant plus que le nombre d'étudiants tunisiens au Japon est en hausse. La cheffe du gouvernement a également salué la coopération existante entre la Tunisie et la JICA, en reconnaissance de sa contribution active à la mise en oeuvre de nombreux projets de développement en Tunisie.

Dans ce contexte, elle a souligné le 50e anniversaire de la présence de l'agence en Tunisie, saluant ses contributions et son soutien continu aux projets de développement dans notre pays, tels que les autoroutes et les projets d'énergies renouvelables, ainsi que les programmes de formation lancés dans divers domaines dans le but de développer les ressources humaines tunisiennes, d'améliorer leurs compétences et de soutenir des projets novateurs.

À cet égard, la cheffe du gouvernement a appelé à un renforcement de l'échange d'expertises entre la Tunisie et le Japon et à une intensification des stages de formation spécialisés, car les ressources et les compétences de la Tunisie lui permettent de devenir un centre régional pour la coopération tuniso-japonaise.

De son côté, le président de la JICA, Akihiko Tanaka, a mis en lumière l'importance de la coopération entre les deux parties et a souligné les projets que l'agence a aidé à mettre en oeuvre en Tunisie, confirmant la poursuite de la coopération avec la Tunisie pour contribuer au lancement de plusieurs projets importants.

Le responsable japonais a également mentionné le succès des projets financés par l'agence, ce qui encourage une coopération accrue dans divers domaines entre les deux pays.

Il est à noter que la cheffe du gouvernement effectue une visite officielle à Yokohama, au Japon, pour participer aux travaux du neuvième sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui se tiendra du 20 au 22 août sous le thème « La coopération pour trouver des solutions innovantes avec l'Afrique ».