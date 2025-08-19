Ile Maurice: Jagai de nouveau interrogé, l'ex-CP Dip bientôt convoqué

Ashik Jagai, ancien surintendant de la Police Headquarters Special Striking Team (PHQ SST), a, de nouveau, été interrogé dans le cadre de l'affaire du Reward Money, hier. Les questions des enquêteurs de la FCC ont porté sur les recommandations de paiement depassant Rs 86 millions sur les Rs 107 millions de Reward Money dont aurait bénéficié la SST tout au long de son existence.

L'enquête s'oriente désormais vers l'ex-commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip. Cela concerne l'amendement apporté par ce dernier au Police Standing Order No 132, en décembre 2021. Cet amendement aurait permis des paiements de Reward Money avant la conclusion des enquêtes, ouvrant ainsi la voie à des abus.

Lors d'une éventuelle convocation, Anil Kumar Dip devra expliquer les raisons de ce changement, d'autant plus que la défunte Independent Commission against Corruption avait déjà été saisie d'une enquête sur des maldonnes.

Parallèlement, Steven Mootoocurpen, actuellement en détention et soupçonné d'être le cerveau derrière un réseau de blanchiment d'argent et qui avait été trouvé en possession de voitures de luxe, a aussi été entendu par les enquêteurs de la FCC, hier. Les enquêteurs tentent de déterminer l'identité des personnes pour lesquelles certains auraient agi comme prête-noms.

Des descentes simultanées, menées le 5 août, dans plusieurs endroits de l'île, Vacoas, Plaisance, Saint-Pierre, Petit-Verger, Beau-Bassin, Saint-Julien et Le Morne, ont conduit à son arrestation. Des liens familiaux ont été évoqués entre Mootoocurpen et le fils d'Ashik Jagai, renforçant les spéculations sur l'étendue du réseau.

Par rapport à cette affaire, trois des quatre suspects ((Kovilen Sangaren Pillay Murday, Jean Dominique Jason Palmer et Kaviraj Luximon), à l'exception de Mootoocurpen, seront présentés ce matin, devant le tribunal de Moka pour leurs motions de remise en liberté conditionnelle.