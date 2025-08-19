Ile Maurice: Un chauffeur de taxi grièvement blessé lors d'un trail nocturne

Une scène inquiétante s'est produite le samedi 16 août, derrière La Citadelle, à Port-Louis. Un chauffeur de taxi de 33 ans a été retrouvé dans un état critique sur le sentier de Trou-Fanfaron avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital Jeetoo.

L'incident a été signalé à 22 h 46 au poste de police de Line-Barracks par l'agent Seeruttun. Selon le rapport de la police, une intervention rapide a été déclenchée après que des témoins ont découvert l'homme inconscient, en position inclinée au sol, présentant une blessure dont la gravité a immédiatement inquiété les secouristes.

Les premiers soins ont été prodigués par le Response Ambulance Service. Le chauffeur de taxi a été placé sous assistance respiratoire et transféré d'urgence à l'hôpital, où il a été admis en soins intensifs, dans un état de coma.

Selon le rapport, la victime participait à un trail nocturne, ce qui soulève des interrogations sur les circonstances exactes de sa chute ou de ses blessures. La police a ouvert une enquête et examine les témoignages ainsi que les vidéos de surveillance disponibles dans la zone.

L'hôpital Jeetoo a confirmé que le trentenaire reste dans un état critique, nécessitant une surveillance constante. Les autorités insistent sur la gravité de la situation.

L'enquête se poursuit pour déterminer si cet accident résulte d'un simple incident ou d'autres causes.