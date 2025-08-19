Ile Maurice: Un policier attaqué par trois individus

Une intervention policière a permis de déjouer une tentative d'abattage illégal d'arbres centenaires dans une forêt de Belle-Rive. Trois habitants de Midlands ont été arrêtés après avoir agressé un policier et avoir tenté de prendre la fuite.

Les suspects ont été surpris en pleine opération, armés de tronçonneuses et d'outils destinés à l'abattage. Au moment de l'interpellation, ils se sont violemment rebellés. Le sergent Kissoon, qui dirigeait l'opération, a été blessé lorsque les individus ont foncé sur lui avec leur véhicule avant de le frapper. Sur place, les forces de l'ordre ont également saisi un taxi ainsi que plusieurs outils et équipements.

L'enquête, menée avec l'appui de la Criminal Investigation Division de Quartier-Militaire, a ensuite conduit à une perquisition au domicile de l'un des suspects à Midlands. Un camion rempli de bois endémique a alors été découvert, confirmant l'existence d'un trafic bien organisé. Placés en détention, les trois hommes ont reconnu leur implication. Ils devraient être inculpés sous plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre sur un policier en service, vol aggravé et atteinte au patrimoine naturel.

L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles complicités et de mesurer l'ampleur du réseau.