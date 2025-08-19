Ile Maurice: Saisie de cannabis chez un élève de 16 ans

19 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Il n'a que 16 ans. Cet élève de Grade 9 faisait depuis quelque temps l'objet d'une surveillance policière en raison de soupçons de trafic de stupéfiants. Le 17 août, vers 8 h 45, des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont perquisitionné sa maison à Résidence Lumière, Sottise, Grand-Baie.

En présence de sa mère, les policiers auraient découvert dans sa chambre : une petite bouteille transparente contenant un «liquide bleu» ; un papier imprimé renfermant une certaine quantité de cannabis ; ainsi qu'un sachet en cellophane contenant des feuilles suspectées être de la même drogue. La saisie est estimée à environ 3 ml d'huile et 1,3 g de feuilles et de résine.

Le mineur a été conduit au poste de police pour enquête. Toutefois, après examen du dossier, il a été remis en liberté sans condition sur ordre des autorités compétentes.

