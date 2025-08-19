Ile Maurice: Un bébé de 14 mois non déclaré à l'État civil admis à l'hôpital

Un drame aux contours encore flous secoue Bain-des-Dames. Dimanche soir, un bébé de 14 mois, vivant chez sa grand-mère, a été admis d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis. Sa mère avait alerté les autorités, affirmant avoir remarqué depuis plusieurs semaines des ecchymoses et des lésions inquiétantes sur son enfant.

Rapidement, la Child Development Unit (CDU) et la Brigade de la famille ont été saisies. L'enfant a été examiné et placé sous observation. Mais selon nos recoupements, la police a conclu qu'il n'existait «aucun indice de foul play», l'examen médical n'ayant révélé aucune trace d'abus sexuel.

Un fait troublant vient cependant compliquer le dossier : l'enfant n'a jamais été déclaré à l'état civil, en violation de la Births and Deaths Registration Act qui impose un enregistrement dans les 30 jours suivant la naissance. Ce manquement prive le bébé de ses droits légaux et rend plus complexe encore son suivi par les institutions.

Quant à la mère, sa version soulève des doutes. Souffrant de troubles psychologiques et soupçonnée d'être toxicomane, elle aurait déjà été victime d'hallucinations et peine à fournir des renseignements fiables dans sa déposition. Selon nos informations, la police n'écarte pas l'éventualité de l'arrêter dans les prochains jours. Elle a par ailleurs expliqué que l'absence de déclaration de naissance serait liée à un manque de documents d'identité.

Face à cette situation délicate, le ministère de l'Égalité des genres et le Family Support Service assurent suivre le dossier de près. Une assistance médicale et psychologique doit être apportée à la mère comme à l'enfant, afin de garantir leur protection et leur prise en charge.