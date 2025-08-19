Algérie: Séisme à Tébessa - Aucune construction endommagée

19 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé, lundi dans un communiqué, qu'il suivait, à travers ses services compétents dont l'Organisme de contrôle technique de construction (CTC), la direction de l'Habitat et l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de Tébessa, les conséquences du séisme enregistré lundi dans la wilaya de Tébessa.

Le ministère a précisé que les équipes de contrôle sur le terrain, qui se sont déplacée en coordination avec les services de la wilaya de Tébessa et de l'APC de Negrine, n'ont constaté aucun dégât au niveau des constructions et des maisons.

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville "poursuit le suivi de la situation avec rigueur et vigilance, rassurant les citoyens qu'il demeure pleinement mobilisé pour intervenir en cas de tout éventuel développement", conclut la même source.

