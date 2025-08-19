Tunisie: Festival de Carthage - Adam enflamme l'amphithéâtre devant 7 000 spectateurs

Dans une soirée très attendue et affichant complet depuis le 10 juillet, l'amphithéâtre romain de Carthage a vibré, le 18 août 2025, au rythme d'Adam, jeune prodige de la scène musicale arabe. Figure montante dont les chansons et les génériques de séries ont conquis un large public, notamment dans le monde arabe, le chanteur libanais a enflammé la scène face à une marée humaine qui, malgré la canicule, n'a pas hésité à patienter des heures durant dans de longues files d'attente.

Près de 7 000 festivaliers, selon une source sécuritaire, ont assisté à cette 20e soirée du Festival international de Carthage, l'une des plus grandes de la 59e édition, marquée par une affluence record, sans précédent par rapport aux dix-neuf soirées précédentes.

À trois jours de la clôture prévue le 21 août, cette avant-dernière soirée a été un concert de haute voltige où Adam, grâce à sa voix prodigieuse, a alterné entre ses propres succès (Kheles Edamaa, Hatha Ana, Kifak Ent) et un vibrant hommage au tarab, revisitant de grands classiques romantiques et tarabiques tels que El Asami de Dhekra, Ana Baachaak de Mayada Hennawy ou encore Helef El Amar de George Wassouf.

La surprise de la soirée fut son clin d'oeil au public tunisien avec un extrait de Allo du rappeur Balti, repris en choeur par une foule survoltée qui a fredonné, du début à la fin, chacune des chansons. Le spectacle s'est transformé en un véritable voyage musical où les plus belles chansons arabes et tunisiennes se sont entremêlées, créant des instants d'harmonie et de complicité uniques entre l'artiste et son public.

L'émotion a culminé lorsque le chanteur s'est adressé directement à ses fans pour leur exprimer sa gratitude et ses chaleureux remerciements, saluant la ferveur et l'énergie du public tunisien.

Révélé au début des années 2000 et double lauréat du Murex d'or du meilleur chanteur (2005 et 2015), Adam compte aujourd'hui dix albums à son actif. Son dernier single Ya Helow, sorti le 11 juillet 2025, a déjà dépassé les 15 000 vues sur YouTube.

Pour sa première apparition tant attendue à Carthage, l'artiste avait confié, lors de sa conférence de presse à Tunis la veille, son intention de surprendre le public avec une chanson en dialecte tunisien -- promesse tenue lors de ce concert qui a marqué d'une empreinte mémorable la 59e édition du Festival international de Carthage.