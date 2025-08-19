Afrique du Nord: Tunisie-Libye - Un partenariat stratégique pour la paix, la sécurité et le développement

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli hier, 18 août, à l'aéroport international de Tunis-Carthage, Son Excellence Mohamed Younes Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, qui a effectué une visite de travail en Tunisie.

Les deux Présidents ont salué les drapeaux aux sons des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue une garde d'honneur composée des trois armées qui leur ont rendu les honneurs.

Au palais de Carthage, le Chef de l'État a eu un entretien avec le président du Conseil présidentiel libyen.

Les discussions ont permis de réaffirmer l'excellence des relations historiques entre les peuples tunisien et libyen, ainsi que la volonté commune de les renforcer et de les développer dans tous les domaines, au service des intérêts des deux peuples frères et dans le but de consolider les fondements de la sécurité, du développement et de la stabilité. Il a également été souligné la nécessité d'accélérer le rythme pour surmonter toutes les difficultés et répondre aux aspirations des deux parties à davantage de coopération et d'intégration.

Le Président de la République a insisté sur l'interdépendance des intérêts des deux peuples, affirmant que la sécurité et la stabilité de la Tunisie dépendent de celles de la Libye, et inversement. Il a ajouté que les défis communs doivent être relevés ensemble, car la sécurité nationale des deux pays est une seule et même.

Dans ce contexte, le Chef de l'État a réitéré la position constante et de principe de la Tunisie en faveur des choix libres du peuple libyen. Il a souligné que la situation en Libye n'est pas une affaire internationale, mais une question purement interne, et que la solution ne peut être que libyo-libyenne, sans aucune ingérence extérieure. Le peuple libyen est souverain, seul habilité et capable de trouver les solutions qu'il juge appropriées. Ni les compétences ne lui manquent, ni la volonté ne lui fait défaut.

La rencontre a également abordé la situation en Palestine occupée et les crimes de génocide commis par les forces d'occupation sionistes. Outre les dizaines de milliers de martyrs et de blessés, l'occupant persiste à détruire toutes les conditions de vie, y compris en imposant la faim et en privant la population de nourriture, d'eau et de médicaments. Le peuple palestinien souffre et meurt de faim sous les yeux du monde entier.

Le Président de la République a renouvelé la position ferme de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale Al-Qods.

Il a rappelé qu'il s'agit d'un droit imprescriptible et que, grâce à sa résistance héroïque, le peuple palestinien fera échouer toutes les tentatives visant à briser sa volonté ou à organiser son déplacement forcé. Il a par ailleurs souligné que la légitimité internationale s'effrite de jour en jour et qu'elle sera remplacée par une nouvelle légitimité humaine, alors que les peuples du monde entier se soulèvent contre les crimes de l'entité sioniste usurpatrice et occupante.