Ile Maurice: Air Mauritius en quête d'un partenariat stratégique

Kishore Beegoo l'a annoncé lors d'une conférence de presse, le vendredi 15 août. Air Mauritius (MK) est en quête d'un partenaire stratégique. Le président de MK a aussi indiqué que la compagnie d'aviation nationale avait enregistré un bénéfice net de Rs 252,7 millions, ce qui représente les meilleurs résultats trimestriels de la compagnie depuis neuf ans.

Le nouveau conseil d'administration de MK, constitué en janvier 2025, s'engage à transformer la compagnie aérienne en un concurrent redoutable, comme l'a déclaré Kishore Beegoo. Il a souligné que la direction a repris une entreprise confrontée à d'importants défis et à des pertes continues. Il a souligné la difficulté de modifier les appareils en raison de limitations contractuelles, tout en affirmant que l'objectif de la compagnie est de rétablir l'ordre, d'améliorer la productivité et d'offrir une plus grande valeur ajoutée dans ses prestations, des améliorations notables contribuant déjà à un retour à la rentabilité.

La compagnie aérienne nationale traverse actuellement une période critique, confrontée à de multiples défis, qui ont impacté son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché. Face à ces pressions, MK recherche activement un partenariat stratégique avec une grande compagnie aérienne étrangère. Cette collaboration potentielle représente une opportunité significative de croissance, d'accès à de nouveaux marchés et d'apport de technologies et d'expertise de pointe.

Qatar Airways à la rescousse ?

À ce sujet, Kishore Beegoo a souligné le dynamisme croissant de MK et ses initiatives continues, notamment le lancement d'une manifestation d'intérêt visant à attirer les compagnies aériennes intéressées, tout en protégeant les intérêts de MK et de la nation mauricienne. Concernant les précédentes réserves liées à Qatar Airways, le président Beegoo s'est dit prêt à examiner toutes les possibilités, en accordant la priorité à la stabilisation de la compagnie avant d'aller de l'avant. Mais les éventuels partenaires devront eux, accepter les conditions de MK, a-t-il encore précisé.

Cette année et pour la neuvième fois, Qatar Airways a été nommée «Meilleure compagnie aérienne au monde» par Skytrax, un record, démontrant ainsi son engagement envers l'excellence du voyage. La compagnie a également reçu les prix de la Meilleure classe affaires au monde, de la Meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient, du Meilleur salon de classe affaires (salon Al Mourjan) et du titre de Compagnie aérienne cinq étoiles Skytrax. Le succès de Qatar Airways a renforcé la réputation du Qatar en tant que plaque tournante régionale de l'aviation et des voyages, contribuant ainsi à l'influence globale du pays au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne de Doha avait déjà manifesté son intention de former une alliance avec MK dans le passé mais les choses n'ont jamais abouti. De plus, le pays est déjà desservi par Emirates, le grand concurrent de Qatar Airways, depuis plusieurs années déjà. Mais aujourd'hui, les données ont changé et il se chuchote que du côté de l'hôtel du gouvernement, la piste Qatar Airways est prise très au sérieux. La collaboration sur les itinéraires pourrait ouvrir de nouvelles destinations internationales aux passagers de MK et leur donner accès au vaste réseau mondial du partenaire. Le partage des meilleures pratiques dans des domaines tels que l'optimisation des itinéraires, le service client et la transformation numérique est prévu.

Il est entendu que tout partenariat stratégique avec une compagnie aérienne étrangère impliquera une analyse financière détaillée, un examen juridique des accords de partenariat et une évaluation approfondie de la santé opérationnelle et financière de la compagnie. De plus, la collaboration avec les parties prenantes, notamment les employés, les organismes gouvernementaux et les autorités aéronautiques, sera essentielle pour garantir un résultat transparent et bénéfique à toutes les parties concernées.

Le succès de cette initiative stratégique repose sur une approche équilibrée, qui exploite les atouts du partenaire étranger, tout en protégeant et en promouvant avec diligence les intérêts nationaux de MK. La balle est maintenant dans le camp des nouveaux dirigeants de MK. Avec la venue du nouveau CEO, André Viljoen, en octobre, les choses devront s'accélérer mais MK reste pour le moment toujours dans une zone de turbulence.