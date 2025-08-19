Cameroun: Drame migratoire à Sfax - Une camerounaise meurt en mer, son enfant orphelin

Une Camerounaise anonyme a péri dans une tentative de traversée vers l'Europe au large de Sfax en Tunisie, laissant derrière elle un enfant de trois ans désormais séparé de toute sa famille. Ce drame survenu cette semaine illustre les risques mortels de la migration clandestine qui frappe des milliers d'Africains chaque année.

Selon des sources locales, la jeune femme s'était jointe à un groupe de candidats à l'émigration empruntant la route méditerranéenne centrale, l'une des plus dangereuses au monde. Son décès porte un coup dur à la communauté camerounaise de Tunisie, où les ressortissants subsahariens font face à une précarité croissante. Les autorités tunisiennes et les associations lancent un appel urgent pour identifier les proches de l'enfant survivant.

"L'objectif est de lui offrir un cadre familial stable et de préserver son lien avec ses racines camerounaises", explique un responsable de la Croix-Rouge à Sfax. Cet appel à la solidarité transnationale met en lumière le déchirement des familles migrantes et l'urgence de mécanismes de protection pour les mineurs isolés.

Ce drame intervient dans un contexte d'intensification des contrôles frontaliers en Tunisie, pays devenu plaque tournante des départs vers l'Europe. Depuis 2023, plus de 500 migrants ont disparu sur cette route selon l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations). La victime s'ajoute à la liste macabre des 2 300 disparus recensés en Méditerranée depuis janvier.

Cette tragédie rappelle la nécessité de solutions durables face aux causes profondes de l'exil : pauvreté (39,8% de la population camerounaise vit sous le seuil de pauvreté), conflits dans les régions anglophones, et espoir d'une vie meilleure. "Aucun rêve ne mérite de se terminer en cauchemar en mer".