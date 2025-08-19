(Genève/New York, 19 août 2025) : Le nouveau record choquant de 383 travailleurs humanitaires tués en 2024 doit nous alerter sur la nécessité de protéger tous les civils dans les conflits et les crises et de mettre fin à l'impunité, a déclaré aujourd'hui le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

La plupart des travailleurs humanitaires tués étaient des personnel local employé au service de leurs communautés, et ils ont été attaqués dans l'exercice de leurs fonctions ou à leur domicile. Au cours de la même année, 308 autres travailleurs humanitaires ont été blessés, 125 ont été kidnappés et 45 ont été détenus.

« Même une seule attaque contre un collègue humanitaire est une attaque contre nous tous et contre les personnes que nous servons », a déclaré Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence. « Des attaques d'une telle ampleur, avec une absence totale de responsabilité, sont une condamnation accablante de l'inaction et de l'indifférence internationales. En tant que communauté humanitaire, nous exigeons, une fois encore, que ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence agissent pour l'humanité, protègent les civils et les travailleurs humanitaires et demandent des comptes aux auteurs de ces actes. »

L'augmentation de 31 % des décès de travailleurs humanitaires par rapport à 2023 s'explique par les conflits incessants à Gaza, où 181 travailleurs humanitaires ont été tués, et au Soudan, où 60 ont perdu la vie. Les violences contre les travailleurs humanitaires ont augmenté dans 21 pays en 2024 par rapport à l'année précédente, les acteurs étatiques étant les principaux auteurs.

Les huit premiers mois de 2025 ne montrent aucun signe de renversement de cette tendance inquiétante : 265 travailleurs humanitaires ont déjà été tués au 14 août, selon les données provisoires de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires.

Les attaques contre le personnel, les biens et les opérations humanitaires constituent une violation du droit international humanitaire et compromettent les moyens de survie de millions de personnes prises au piège dans des zones de guerre et de catastrophe.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2730 en mai 2024, réaffirmant l'obligation des parties au conflit et des États membres de protéger le personnel humanitaire, et appelant à des enquêtes indépendantes en cas de violation. Mais l'impunité demeure généralisée.

En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, les travailleurs humanitaires et leurs soutiens rendent hommage à ceux qui ont été tués, expriment leur solidarité avec ceux qui continuent de servir les populations dans le besoin, et réclament une protection urgente pour les civils et les opérations humanitaires.

La campagne mondiale #AgirPourLHumanité est relancée avec une urgence accrue. Elle appelle le public à se mobiliser aux côtés des humanitaires, à exiger leur protection et à soutenir les actions vitales qu'ils assurent.