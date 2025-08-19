Congo-Kinshasa: Les filières de Médecine de 17 universités accréditées par le CNOM

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La liste des universités congolaises, dont les facultés de médecine sont accréditées par le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) a été publiée le samedi 16 aout à Kinshasa. Elles sont au total dix-sept.

L'accréditation des facultés de médecine de la RDC a été décidée au terme d'un contrôle de viabilité mené en décembre 2024. Dix-sept établissements universitaires ont été retenus.

Il s'agit de :

Université de Kinshasa (UNIKIN)

Université de Lubumbashi (UNILU)

Université catholique de Graben (UCG)

Université de Kisangani (UNIKIS)

Université Évangélique d'Afrique (UEA)

Université Notre Dame du Kasaï (UKA)

Université catholique de Bukavu (UCB)

Université officielle de Mbuji-Mayi (UOM)

Université officielle de Bukavu (UOB)

Université de Goma (UNIGOM)

Université libre des pays de Grands-lacs (ULPGL)

Université de Kindu (UNIKI)

Université protestante du Congo (UPC)

Université d'Uele (Uele)

Université de Mbuji-Mayi (UM)

Université de Kikwit (UNIKIK)

Université Notre Dame de Tshumbe (UNITSHU)

Cette liste est publiée à l'intention des médecins candidats au Test préalable à l'inscription au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Les détenteurs des diplômes de ces facultés accréditées par le CNOM sont dispensés de ce Test jusqu'à nouvel ordre, indique le communiqué de cette organisation.

