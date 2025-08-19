Congo-Kinshasa: L'ECC appelle à une mobilisation humanitaire pour l'Ituri et le Haut-Uele

Réunis à Bunia du 14 au 17 août, les membres du synode provincial de l'Église du Christ au Congo (ECC) Ituri-Haut-Uele ont lancé un appel pressant à la solidarité nationale et internationale.

L'appel vise à répondre aux besoins urgents des déplacés, veuves, orphelins et blessés de guerre, victimes des conflits armés qui ravagent la région.

Au-delà de l'aide humanitaire, le synode plaide pour la reconstruction des infrastructures détruites -- écoles, centres de santé -- et la relance des activités agricoles, essentielles à la résilience des communautés locales.

Lors de cette première session ordinaire, plus de cent leaders religieux ont analysé la situation socio-politique et sécuritaire dans les deux provinces. Ils ont dénoncé les massacres, les enlèvements, les violences sexuelles et le phénomène Mbororo dans le Haut-Uele, tout en saluant les efforts du Gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État, malgré les exactions des groupes armés comme les ADF.

Les responsables religieux exhortent les autorités à assumer pleinement leur rôle régalien en mettant en oeuvre des stratégies claires, coordonnées et respectueuses des droits humains pour protéger les populations.

Enfin, le synode réaffirme son engagement à oeuvrer pour la cohésion sociale et une paix durable dans l'Ituri et le Haut-Uele, en s'appuyant sur les valeurs chrétiennes de justice, de solidarité et de réconciliation.