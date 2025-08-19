Congo-Kinshasa: L'ECC appelle à une mobilisation humanitaire pour l'Ituri et le Haut-Uele

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Réunis à Bunia du 14 au 17 août, les membres du synode provincial de l'Église du Christ au Congo (ECC) Ituri-Haut-Uele ont lancé un appel pressant à la solidarité nationale et internationale.

L'appel vise à répondre aux besoins urgents des déplacés, veuves, orphelins et blessés de guerre, victimes des conflits armés qui ravagent la région.

Au-delà de l'aide humanitaire, le synode plaide pour la reconstruction des infrastructures détruites -- écoles, centres de santé -- et la relance des activités agricoles, essentielles à la résilience des communautés locales.

Lors de cette première session ordinaire, plus de cent leaders religieux ont analysé la situation socio-politique et sécuritaire dans les deux provinces. Ils ont dénoncé les massacres, les enlèvements, les violences sexuelles et le phénomène Mbororo dans le Haut-Uele, tout en saluant les efforts du Gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État, malgré les exactions des groupes armés comme les ADF.

Les responsables religieux exhortent les autorités à assumer pleinement leur rôle régalien en mettant en oeuvre des stratégies claires, coordonnées et respectueuses des droits humains pour protéger les populations.

Enfin, le synode réaffirme son engagement à oeuvrer pour la cohésion sociale et une paix durable dans l'Ituri et le Haut-Uele, en s'appuyant sur les valeurs chrétiennes de justice, de solidarité et de réconciliation.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.