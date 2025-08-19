Congo-Kinshasa: Trafic paralysé sur l'axe Mahagi-Bunia, théâtre des opérations militaires contre la CRP

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La route nationale n°27, reliant Mahagi à Bunia, est désormais presque déserte. Les opérations militaires des FARDC contre les miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga ont plongé cette zone dans un silence inquiétant.

De Solenyama à Jina, en passant par Iga-Barrière et Lopa, les villages traversés semblent figés. Les maisons sont fermées, les marchés abandonnés, les étals désertés. À Iga-Barrière, pourtant poumon commercial de la région, seuls quelques jeunes et militaires sont visibles. Les rares civils gardent leurs distances, évitant tout contact.

Quelques motos tentent de circuler, mais chaque poste de contrôle tenu par les FARDC impose un arrêt. Des frais informels sont parfois exigés pour poursuivre le trajet, ajoutant à la tension ambiante.

Un timide retour à Lopa, des combats à Linji

À Lopa, quelques habitants commencent à regagner leurs foyers. Des commerçants rouvrent timidement leurs boutiques, malgré les tirs et explosions qui résonnent dans les collines.

À Linji, le climat reste lourd : les crépitements d'armes automatiques et les obus rappellent que les affrontements sont loin d'être terminés.

