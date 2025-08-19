Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Le Directeur général de la Police nationale en excursion auprès des unités combattantes (GUMI et VDP) au front.

19 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Impulser un management participatif par une proximité du commandement envers les troupes afin d'instaurer des innovations tactiques et opérationnelles, tel est l'objectif de la visite qu'a effectuée, samedi 16 août 2025, le Directeur général de la Police nationale (DGPN), l'inspecteur général de Police Thierry Dofizouho Tuina, à des unités de Forces combattantes (GUMI et VDP), engagées sur les théâtres d'opérations de lutte contre le terrorisme et de reconquête du territoire des Hommes intègres.

Accompagné de responsables de services techniques et provinciaux, le DGPN a eu un face-à-face avec les éléments à qui il a adressé ses admirations et reconnaissances pour leur sacrifice et sacerdoce dans leurs missions de sécurisation et de reconquête du territoire national. Il s'est, par la même occasion, imprégné du dispositif sécuritaire en place et des conditions de travail en prêtant une attention particulière aux préoccupations soulevées au cours des interactions avec les combattants.

En retour, le patron de la Police nationale compte mettre l'accent sur les valeurs d'efficience et d'efficacité opérationnelle pour combler les attentes de ceux qui, dit-il : « sont engagés au prix de leur vie à travers un sacrifice de sang ».

Cette excursion a également été une opportunité de renouveler la confiance avec les autorités administratives et coutumières à travers une visite de courtoisie au cours de laquelle l'accent a été mis sur la coproduction de la sécurité par la résolution concertée des problématiques de sécurité.

