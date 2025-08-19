Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire - Le gouverneur Bazié se rassure du bon déroulement des activités dans les Tannounyan

19 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Alpha Sékou BARRY

Le gouverneur des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, a visité les appelés à l'immersion patriotique obligatoire de la région, samedi 16 août 2025, à Banfora. A travers les différents sites d'accueil, il est allé encourager les immergés et encadreurs.

L'immersion patriotique obli- gatoire bât actuellement son plein dans la ville de Banfora, où tous les 2 600 bacheliers éligibles de la session 2025 de la région des Tannounyan se sont retrouvés pour la circonstance. Moins d'une semaine après le démarrage de cette immersion, le gouverneur de la région, Badabouè Florent Bazié, a parcouru les différents sites d'activités, en début de matinée du samedi 16 août 2025. Site après site, il a visité les appelés en activité aux Etablissements Louis-Querbes, à l'hôtel de ville et au conseil régional. L'objectif étant de se rassurer du bon déroulement des activités et surtout d'encourager les élèves et leurs encadreurs sur le terrain.

« Je suis là en tant que président régional de la cellule d'organisation pour encourager les jeunes qui sont engagés et leurs encadreurs pour leur dire qu'ils sont sur la bonne voie », a confié le gouverneur Bazié. Il s'est félicité d'avoir trouvé des jeunes très enthousiastes, qui ont le moral et déterminés à apprendre. Et cela, a-t-il insisté, loin de leurs loisirs habituels. Tout en réitérant le message du chef de l'Etat aux engagés, M. Bazié les a invités à bannir des vices tels que l'incompétence, la trahison, la traîtrise et la lâcheté. Il leur a, par ailleurs, conseillé de suivre l'encadrement dans la discipline afin de ne pas être, à leur sortie, de ceux qui travailleront contre leur pays.

« Au sortir de cette immersion patriotique, soyez ces nouveaux Burkinabè qui sont totalement engagés pour le développement de leur pays », adresse de M. Bazié aux immergés des Tannouyan. Ezéchiel Sankara, un des immergés, a rassuré que le séjour se passe bien et s'est dit satisfait de ce qu'il reçoit comme formation. Déjà après quatre jours d'immersion, il a avoué avoir appris beaucoup comme les règles de conduite militaire et des valeurs pour être patriote et pour contribuer à sauver la patrie. « En repartant d'ici je serai un vrai patriote burkinabè », a-t-il martelé.

