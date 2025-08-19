Congo-Brazzaville: Basketball - Les 41es championnats nationaux lancés à Brazzaville

La Fédération congolaise de basketball (Fécoket), dirigée par Fabrice Makaya Matève, organise du 17 au 24 août les 41es championnats nationaux seniors et juniors. La cérémonie d'ouverture de cette compétition qui s'est déroulée au gymnase Maxime-Mantsima, en présence de plusieurs autorités, a permis à l'Avenir du Rail de dominer BBS, en match d'ouverture.

Le nouveau bureau exécutif fédéral instauré en janvier dernier met les bouchées doubles afin de relever et relancer le basketball congolais non seulement sur la scène nationale, mais aussi continentale. Ces championnats mettent aux prises les séniors et juniors dans les deux versions.

En match d'ouverture, les Brazzavillois d'AVR, en séniors hommes, ont battu leur adversaire de BBS de Pointe-Noire sur le score de 68 à 57. Un spectacle attrayant a caractérisé ce match de bout en bout puisque les deux équipes ont présenté leur meilleur jeu, au grand bonheur du public. Juste avant, Interclubs a pris le dessus sur Diables noirs (72- 38). En juniors hommes, les Diablotins ont perdu, à la dernière seconde, le derby face aux Ponténégrins de BBS (76-77). En seniors dames, les filles de Diables noirs se sont inclinées, à leur tour, face à ECB (19-37).

Le président de la fédération a, dans son mot de circonstance, expliqué que ces championnats constituent de moyens de détection et de valorisation des athlètes. Selon lui, cette édition dépasse le cadre d'une simple compétition, mais il s'agit d'une célébration de l'esprit sportif, de la camaraderie. « A travers ces championnats, nous célébrons notre sport et valorisons nos jeunes talents et notre passion. Je remercie tous les sponsors et mécènes qui ont contribué à la tenue de cette compétition. Dans le fair-play, l'esprit d'équipe et de respect mutuel, je vous souhaite une bonne compétition », a indiqué Fabrice Makaya Matève.

Le directeur général des Sports, Jean Robert Bindelés, a, au nom du ministre des Sports, lancé officiellement la compétition. Il a souhaité que les équipes s'illustrent dans le respect des principes olympiques, durant toute la compétition.

Le lancement de cette compétition annonce les couleurs d'un championnat de haut niveau avec la participation de près de vingt clubs issus des différents départements de la République. Il s'agit, entre autres, de Cheminots, BBS, Interclubs, ECB, Génération M, AVR, SBB, Ange Noir, Black Lion, Otohô, Liber, Interclubs, Brazza club, DNBB, Ange noirs et CPGOS. Les artistes musiciens, Relf Kazama et Diesel Gucci ont émerveillé le public grâce à leurs chansons anthologiques. Une manière d'agrémenter la cérémonie d'ouverture.

Les rencontres de la première journée se sont déroulées en présence de plusieurs hauts cadres dont les deux ministres de l'Enseignement et celui de l'Economie numérique. Le directeur général de la SNPC distribution et autres invités étaient également présents.