Congo-Kinshasa: La Snél et les investisseurs en mission d'inspection à la centrale hydroélectrique de la Tshopo

Le samedi 16 août, Fabrice Lusinde, directeur général de la Société nationale d'électricité (SNEL SA), a effectué une mission de suivi et d'exploration à Kisangani, accompagné d'une délégation composée d'investisseurs nationaux et internationaux. Accueilli à l'aéroport par Jean Claude Liandja Lokombi, directeur provincial ad intérim de la SNEL/Tshopo, il était également accompagné d'un conseiller du président de la République, Félix Tshisekedi.

La mission s'inscrit dans une dynamique de relance énergétique dans le nord-est du pays. Le principal enjeu est de porter la capacité installée de la centrale hydroélectrique de la Tshopo de 6 à 12 mégawatts (MW) afin de répondre à la demande croissante en électricité dans la ville de Kisangani et ses environs. Durant son séjour, le directeur général de la Snél a inspecté plusieurs chantiers en cours, notamment ceux liés à la réhabilitation du réseau de distribution et à l'extension de la centrale. Ces travaux sont essentiels pour améliorer la desserte électrique des ménages et soutenir les activités des opérateurs économiques locaux, souvent pénalisés par des coupures prolongées.

Avant de regagner Kinshasa le dimanche, la délégation a été reçue par le gouverneur de la province de la Tshopo, Paulin Lendongolia Lebabonga. Les échanges ont porté sur les perspectives de collaboration entre les autorités provinciales, la Snél et les partenaires techniques et financiers, en vue d'assurer la réussite des projets en cours et à venir. Cette visite s'inscrit pleinement dans la vision du président Félix Tshisekedi, qui place la modernisation des infrastructures énergétiques au coeur du développement national. L'accès équitable à l'électricité dans toutes les provinces de la RDC reste une priorité gouvernementale.

Reconnu pour son approche proactive, Fabrice Lusinde effectue de fréquentes descentes sur le terrain à Kisangani et d'autres villes du pays. Il avait d'ailleurs accompagné le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors d'une visite d'inspection au barrage de la Tshopo le 25 octobre dernier, témoignant de son engagement constant pour le développement du secteur énergétique congolais.