Congo-Brazzaville: Livre - Armand Kani Okoko publie « L'Héritage de la fourmi »

Paru aux Editions LMI, le premier ouvrage d'Armand Kani Okoko"L'Héritage de la fourmi", véritable outil pour toute personne qui veut commencer un business sans argent, a été présenté le 16 août à Pointe-Noire.

L'ouvrage « L'Héritage de la fourmi »-Créer son entreprise en partant de rien est préfacé par Mwanza Ibata. En 80 pages accompagnées de photographies illustratives, l'auteur met à la disposition du lecteur des idées simples mais judicieuses permettant de démarrer un business sans argent. Des idées pour générer des revenus sans dépenser nos économies. « À travers ce livre, je partage mon histoire personnelle et les leçons que j'ai tirées de mon parcours de vie, parfois douloureux, mais toujours guidé par la foi, la résilience et le désir d'entreprendre.

J'y démontre qu'il est possible de créer son entreprise en partant de zéro franc, à condition d'adopter le bon état d'esprit -- celui de la fourmi : persévérante, organisée et déterminée. Ce livre est un appel à croire en soi, à agir avec foi et à bâtir son avenir avec courage, une étape à la fois. C'est ma contribution à l'éveil entrepreneurial de la jeunesse africaine », a-t-il dit.

Et d'ajouter : « Je propose une méthode simple pour transformer une idée en projet concret, même sans moyens financiers: clarifier sa vision, planifier intelligemment, utiliser les ressources gratuites disponibles et, surtout, oser se lancer. J'insiste aussi sur la nécessité de sortir de sa zone de confort et de déconstruire les schémas mentaux limitants, comme ceux décrits dans le triangle de Karpman ».

Editeur et promoteur des Editions LMI, Maurice Loubouakou a partagé son expérience personnelle qui l'a amené de sa formation de juriste à l'édition en passant par la création des activités génératrices de revenus en mettant en avant l'abnégation, la volonté et l'esprit entrepreneurial avant de suggérer aux décideurs que cet ouvrage soit inscrit au programme éducatif pour servir les élèves et étudiants, futurs cadres de demain.

L'entrepreneuriat, un concept largement développé lors de la présentation de l'ouvrage par Alex Balogun, coach en leadership, consultant et formateur, promoteur de VIP Consults, qui a conclu son intervention en disant : « Le métier ne garantit pas la richesse. C'est plutôt le business du métier qui crée la richesse ».

Armand Kani Okoko est un entrepreneur qui croit que la vraie réussite se construit dans le silence du travail bien fait, loin des apparences trompeuses. Son parcours est celui d'un homme qui, parti de peu, a bâti des projets solides, utiles et durables, guidé par des principes d'intégrité, de rigueur et de fraternité. À la tête de La Conciergerie by My Pamu, il réinvente les services de conciergerie aéroportuaire et privée, en plaçant l'excellence, la fiabilité et la discrétion au coeur de chaque action.

Ce qu'il propose, ce n'est pas de briller, mais de servir avec précision et respect, en répondant aux vrais besoins avec humilité. Avec des initiatives comme le Bantu Impact et le Digiforum, il crée des espaces de partage et d'inspiration pour rassembler celles et ceux qui veulent bâtir un avenir plus juste et plus fort, chacun à sa mesure. Armand Kani Okoko avance avec la conviction que ce qui élève, ce qui dure, ne fait pas de bruit : c'est dans le geste juste, dans l'effort sincère et dans la construction patiente que naissent les vraies réussites.